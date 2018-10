CRC: Mit dem neu gestalteten Aussenbereich mit Food-Festival haben die Organisatoren der Jubiläumsausstellung «10 Jahre AGVS Auto Ausstellung Stein» einen Volltreffer gelandet.

Bereits nach dem VIP-Apéro vom Freitagabend durften sich die Aussteller über ein grosses Besucherinteresse für die Jubiläumsausgabe der Neuwagenausstellung freuen. Heinz Frei, Mitglied des Vorstandes der AGVS-Sektion Aargau, zieht ein positives Fazit: «Die Garagisten konnten viele interessante Gespräche führen und den Besuchern ihre neusten Modelle, Assistenzsysteme und Antriebstechnologien vorstellen sowie Daten für Probefahrten vereinbaren. Der neu gestaltete Aussenbereich mit Food-Festival kam beim Publikum sehr gut an. Besonders am Sonntag war das Interesse an den kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt enorm. Phasenweise waren die Tische inmitten der Food-Trucks bis auf den letzten Platz besetzt und vor den Food-Ständen bildeten sich Warteschlangen.»

Beliebter Treffpunkt

Die Auto Ausstellung zog viele Besucherinnen und Besucher an, welche den beliebten Event auch dazu nutzten, um sich mit Freunden und Kollegen zu treffen und gemeinsam das Wochenende zu geniessen. Dies war bei dem wunderbaren Herbstwetter und den gebotenen Attraktionen mit Autos, Food, Gastausstellern, Musik und Infoständen für die Berufsbildung im Autogewerbe leicht möglich und sorgte für gute Laune und viele zufriedene Gesichter.