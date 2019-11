Alles hat seine Zeit – Musik im Rhythmus des Lebens

Musikalische Soiree mit dem Saxophonensemble Silverhorns

(Andrea Giger) Am vergangenen Sonntag fand die 2. Musikalische Soiree 2019 in der reformierten Kirche statt. Zu Gast war das Saxophonensemble Silverhorns, das mit 25 Saxophonen die Kirche mit Jazzklängen füllte. Pfarrerin Claudia Speiser las zwischendrin passend dazu Texte mit Bezug zu Bibelversen. Sie stellte die Soiree unter das Motto „Alles hat seine Zeit“.

Seit März 2014 sind Menschen im Pensionsalter zusammen unterwegs und machen Musik mit viel Herz und Motivation. Dem Leiter der „Silverhorns“ Thomas Heid ist es seitdem ein grosses Anliegen, die Pensionäre und Pensionärinnen professionell zu begleiten. Thomas Heid ist Musiklehrer in Baselland und hatte im Rahmen eines Abschlussprojektes die Idee, dieses „Rentnerensemble“ zu gründen. Aufgerufen waren zu beginn Menschen im Pensionsalter, die noch keine Erfahrung im Saxophon spielen hatten. In 5 Jahren hat sich dabei ein ordentliches Saxophonorchester gebildet.

In der Soiree spielte das Ensemble Bekanntes aus Jazz und Swing wie zum Beispiel „I got rhythm“, „Mister Sandman“ und „Bei mir bist du schean“. Dazwischen las Pfarrerin Speiser sehr schöne Texte zu den Themen „Alles hat seine Zeit“, „Geduld“ und „Zeit nehmen“, jeweils mit dem passenden Bezug zur Bibel. Nach der „Moonlight Serenade“ und dem Segen liessen es sich die Silverhorns nach langem Applaus nicht nehmen, auch noch eine Zugabe zu geben, es ertönte die Wassermusik von Händel – ein kleiner Exkurs in die Klassik, in der sich das Ensemble ebenso wohl fühlt wie im Jazz.

Die Soiree war ein gelungender Gottesdienst der anderen Art.