Der Landfrauenverein Winznau ist in Bewegung. Anlässlich der 79. GV unterhielten Tänzerinnen der Spectacolo Dance Academy die anwesenden Frauen. Beim geschäftlichen Teil konnte die Kassierin für 2017 erfreuliche Zahlen präsentieren. Schweren Herzens musste der Verein die Demission von Silvia Stoll (seit 2006 im Vorstand und seit 2010 Kassierin) zur Kenntnis nehmen und auch jene von Daniela Mack (seit 2009 im Vorstand). Mit Judith Grob konnte ein neues Vorstandmitglied begrüsst werden. Der Verein bleibt auch 2018 in Bewegung mit dem Organisieren des Köfferlimäretes, einem Kochkurs zum Thema Oesterreich und einer "Bestatter-Führung" in Aarau. Im weiteren freuen wir uns auf viele schöne Adventsfenster gegen Ende Jahr.