Das DIGITALE ZEITALTER

Versuche in wenigen Worten es aus meiner Sicht zu beschreiben. Ich gestehe am Anfang, dass ich weit über 70 + bin, so auch die Frau. War einmal beruflich im Banksektor tätig, konnte nahezu die ganze Welt auch beruflich kennen lernen. Tat es mit Reisen mit der Frau auch. So ganz früher auch mit dem Sohn. Heute pensioniert. Sagen wir so, wenn richtig alles gemacht, man kann gut leben.

Also wie läuft heute der Tagesablauf ab. Richtig, am Morgen um 7.30 Uhr holt man die Basellandschaftliche Zeitung aus dem Briefkasten, jetzt die AZ. Die Frau und ich lesen sie jeden Tag. Vor allem interessiert uns das regionale Geschehen. Alles andere, das vernimmt man heute in der Regel via Fernsehen, dann auch noch digital mit dem Radio. Man kennt auch Journalisten, wo man hie und da ein Lob ausspricht.

Dann weiter, hat man ein Apple, dann schaut man kurz hinein. Ich bevorzuge jedoch den Computer, Windows 10, dann auch Outlook. Hier tauscht man sich hie und da aus. Auch Skype ist möglich, dies sogar bildlich weltweit.

Und weiter, ja ich bin auch im Facebook. Hier schweige ich lieber. Warum? Der Hass heute im Facebook, einfach schrecklich. Facebook hat auch die AZ, hie und da liest man etwas INTERESSANTES.

Und jeden Donnerstag dann auch die OBZ, eine Wochenzeitung ist es. Wir als Familie wirken hier hie und da mit Kommentaren und Bildern. Wir stellen als Familie fest, dass es in unserer Gegend auch gelesen wird. Oft bekommt man auch ein Lob, richtig auf der Strasse, hie und da auch beim Einkaufen in einem Laden.

Kurz soll ja ein Text sein, denn sonst liest ihn niemand. Gut, zum Schluss nur noch dies: Wir wirken auch ein wenig mit in der Oeffentlichkeitsarbeit, egal, ob im Facebook oder via Zeitungen. In der bz mit Bildern von der Frau, in der OBZ, hier mit Texten und Bildern.

Und so sind wir auch aktiv in einer Wandergruppe, dann auch noch im Seniorenverein, im VVF wie auch im Fussball. Vor allem schreibt man Berichte, dazu die Bilder von der Frau, für die OBZ. Dann auch digital "Meine Gemeinde Frenkendorf" in der Basellandschaftlichen Zeitung. Wir sind erstaunt, dass es viele lesen. Oft wird man darauf angesprochen und auch ein Lob kommt.