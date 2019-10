Alphorngruppe Schlossrued am Olma-Umzug

„Alphorngruppe Schlossruef am Olma-Umzug“

Die Teilnahme am Olma-Umzug war für die Alphorngruppe Schlossruef, Oensingen, nebst dem NWS-Jodlerfest in Mümliswil, ein besonderer Anlas im Jahresprogramm 2019. Der Organisator des Umzuges und Gast der Olma 2019, die IG Volksmusik, präsentierte am Umzug sowie in der Arena alle Sparten der Volksmusik. So durfte die Alphorngruppe Schlossruef die Alphornmusik vertreten und darbieten.

Um rechtzeitig in St. Gallen zu sein, bestieg die Gruppe mit einigen Begleitpersonen bereits um 06.30 Uhr den Zug in Oensingen. Die Organisatoren haben gute Arbeit geleistet, wurden die Alphornbläser doch von einer Person vom Empfang bis am Ende des farbenprächtigen Umzuges begleitet. Unsere Einspielungen von Alphornklängen wurden vom zahlreichen Publikum am Strassenrand mit kräftigem Applaus verdankt.

Der Auftritt in der Olma-Arena vor hunderten von Zuhörern sowie der gemeinsame Schlussauftritt aller mitwirkenden Gruppen bleibt für jeden Einzelnen der Gruppe ein unvergessliches Erlebnis.

Alphorngruppe Schlossruef