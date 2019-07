Seit dem 14. Mai 1984 dürfen wir in der Residenz Falkenstein auf die tatkräftige und engagierte Unterstützung von Barbara Wehrli zählen. Als Allrounderin ist sie vielseitig tätig, sei dies in der Administration, in der Aktivierung oder in der Blumenpflege. Ihre offene und liebenswerte Art wird sowohl von den Bewohnenden als auch von den Mitarbeitenden sehr geschätzt. Barbara Wehrli ist die gute Fee im Falkenstein und auf sie ist hundertprozentiger Verlass.

Geschäftsleitung, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden der Residenz Falkenstein gratulieren Barbara Wehrli zum 35-Jahr-Dienstjubiläum ganz herzlich und wünschen ihr weiterhin viel Freude in ihrer beruflichen Tätigkeit.