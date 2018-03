Am Frühlings-Apéro der FDP Bezirk Zurzach äusserten sich Kantonalpräsident Lukas Pfisterer zur Politik in Aarau, Nationalrat Thierry Burkart zur Politik in Bern und Grossrätin Claudia Hauser zur Wiederinbetriebnahme von Beznau.

(ef) Erstmals hat die FDP Bezirkspartei am Donnerstagabend zu einem „Frühlings-Apéro“ ins Schloss Böttstein eingeladen. Ziel des Anlasses war, wie Bezirksparteipräsidentin Claudia Hauser bei der Begrüssung erwähnte, allen Frauen und Männern, welche sich für die Arbeit in Behörden und Kommissionen zur Verfügung stellen, Danke zu sagen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich gegenseitig kennen zu lernen. Mit Freude wies sie darauf hin, dass Beznau seit heute wieder voll am Netz sei. Die AXPO habe in den letzten drei Jahren gründlich gearbeitet. Die Leute vom ENSI und das Personal des Kernkraftwerkes verdienten unser volles Vertrauen.

Finanzhaushalt im Fokus

Lukas Pfisterer, Präsident der FDP Kantonalpartei ging in seinem Referat auf die politischen Herausforderungen des Kantons ein. Dabei stellt er fest: Der Aargau ist ein beliebter Arbeits- und Wohnkanton. Im Freiheitsindex liegt er an der Spitze. Um den Platz zu halten, halten sind einige Herausforderungen zu bewältigen. Im Kanton leben 660‘000 Leute in Gemeinden mit 170 bis 21‘000 Einwohnern. Beim Verkehr stossen wir an Grenzen. Die Erreichbarkeit ist aber für den Aargau als Wirtschaftskanton enorm wichtig. Wir haben aber auch wunderbare Naturwerte. Diese gilt es zu schützen, aber auch zu nutzen, sagte Pfisterer. Als Beispiel nannte er das Birdlife-Projekt am Klingnauer Stausee.

Herausforderung Gesundheitskosten

Pfisterer sprach auch über die Herausforderung, die Finanzen in den Griff zu bekommen. Grund für die prekäre Situation sei einerseits der massive Rückgang bei den Steuereinnahmen und andererseits der starke Anstieg bei den Gesundheitskosten. Vom Gesamtbudget von 5,3 Milliarden Franken würden 750 Millionen auf den Bereich Gesundheit entfallen. Hier erwartet die FDP Vorschläge aus dem Departement, wie der überproportionale Anstieg gedämpft werden kann.

Keinen Schuldenberg überlassen

Sparen ist kein Selbstläufer, sondern ein notwendiges Übel, betonte Pfisterer. Wir schulden es unseren Kindern, dass wir ihnen keinen Schuldenberg überlassen. Neue Sparpakete wären aber nicht zielführend. Die FDP hat mit dem Arbeitspapier „Liberalen Agenda“ Vorschläge erarbeitet. Zur Diskussion gestellt werden darin modulartig verschiedene Massnahmen.

Offenheit schafft Fortschritt

Als weiteres Thema beschrieb Pfisterer seine Arbeit als Parteipräsident. Wichtig sei der Kontakt mit den Leuten an der Basis. Das klassische links/rechts Schema werde je länger je mehr von einem „offen“ oder „abschotten“ gegen über der Wirtschaft oder Gesellschaft abgelöst. Die FDP stehe zur Offenheit. Nur mit Offenheit schaffen wir Fortschritt für uns alle, für die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Natur und Umwelt.

FDP in Stadt und Land vertreten

Über die Session der Eidgenössischen Räte, welche am Freitag zu Ende ging, sprach Nationalrat Thierry Burkart. Die Session sei eher ruhig verlaufen. Kurz ging er auf den Postautoskandal ein. Es sei wichtig und richtig, den Untersuchungsergebnissen nicht vorzugreifen. Bei der Aufarbeitung müssten aber auch die systemischen Aspekte betrachtet werden. Wir werden am Thema dranbleiben, versicherte Burkart.

Anliegen aus dem Bereich Verkehr

Verabschiedet wurde eine Vorlage, welche faire Bedingungen für die Nutzer der Bahntrassen gewährleistet. Nicht optimal findet er den Entscheid des Bundesamtes, nationale Fernbusslinien zu zulassen. Burkart befürwortet nationale Fernbusslinien. Dazu brauche es aber vorerst klaren Spielregeln, welche einen fairen Wettbewerb ermöglichten. Positiv wertet er den Entscheid mit dem Rechtsüberholen auf Autobahnen. Die heutigen Regeln wären unklar. Zudem kann mit der Massnahme die Kapazität um 5 bis 10 Prozent erhöht werden. Zur Einführung brauche es aber noch die Zustimmung des Ständerates. Ebenfalls positiv beurteilt er der Entscheid zum Gegenvorschlag zur Veloinitiative.

Mehr Antennen oder Verzicht

Problematisch findet Burkart den negativen Entscheid des Ständerates, zur Heraufsetzung Strahlungsgrenzwerte bei Mobilfunkantennen. Die Werte in der Schweiz sind tiefer als im Ausland. Können diese nicht erhöht werden, müssten entweder bedeutend mehr Antennen aufgestellt oder auf die Einführung der 5G-Technologie verzichtet werden. Dies brächte die Schweiz aber ins Hintertreffen.

Ordentlichen Weg einhalten

Bedenklich findet Burkart das Ansinnen des Parlamentes, über Olympia wie auch die Kampfjet-Beschaffung eine Volksabstimmung durchführen zu lassen. Das Vorgehen widerspreche den geltenden Regelungen. Der ordentliche Weg gehe über eine Initiative. Bei der Kampfjetbeschaffung gehe es dieses Mal nicht um eine vollständige Erneuerung. Ein Scheitern der Vorlage würde nicht nur die Luftüberwachung verunmöglichen, sondern auch das Boden-Luft-Abwehrsystem betreffen und die Armee als Ganzes in Frage stellen.

Vertiefende Diskussion

In der anschliessenden Diskussion waren die Gesundheitskosten ein wichtiges Thema. Angesprochen wurden auch die Schwarzen Listen. Besser als diese wäre es, bei Personen, welche bezahlen können aber nicht wollen, des Mahnwesens konsequent anzuwenden. Angesprochen wurde auch die extreme „Absicherungsmentalität“ und deren Folgen. Zu weiteren Gesprächen im kleinen Kreis kam es beim anschliessenden Apéro.