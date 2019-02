Am 1. März 2019 feiern die drei Landeskirchen zusammen mit den Methodisten den Weltgebetstag. Das Gastland Slowenien wird in Wettingen von Marta Kos, der Botschafterin der Republik Slowenien, vorgestellt.

Jedes Jahr am ersten Freitag im März ist der Weltgebetstag. Frauen aus dem jeweiligen Gastland bereiten dafür eine Liturgie vor, die dann auf der ganzen Welt gefeiert wird. Im 2019 steht der Weltgebetstag unter dem Motto aus Lukas 14:

«Kommt, alles ist bereit!»

Gastland ist Slowenien, ein Land das nur durch Ästerreich bzw. Italien von der Schweiz getrennt ist und auch Anteil an den Alpen hat. Dennoch ist es in der Schweiz eher unbekannt.

Für Wettingen ist es eine besondere Ehre, dass das Gastland, das während der Gottesdienste jeweils vorgstellt wird, in diesem Jahr von der slowenischen Botschafterin in Bern, Marta Kos, präsentiert wird. Im Anschluss an den Gottesdienst kann man bei einem reichhaltigen Apéro Spezialitäten aus Slowenien geniessen.

Alle Interessierten sind eingeladen. Der Gottesdienst zum Weltgebetstag findet am Freitag, 1. März um 19 Uhr in der reformierten Kirche an der Etzelstrasse 22 statt.