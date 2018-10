Am nächsten Samstag, 13. Oktober wird zum 44. Mal der Hallwilerseelauf ausgetragen. Die Schnapszahl verspricht wieder einen besonderen Lauf!

Als Novum biegen die Halbmarathon-Läuferinnen und Läufer nach 14 Kilometer in den historischen Schlosshof ein. Dort schickt die Band The Magic Five die Läuferinnen und Läufer mit harten Beats auf die letzten 7 Kilometer nach Beinwil am See. Das OK Hallwilerseelauf erwartet total über 7000 Läuferinnen und Läufer am Start.

Gemäss den Anmeldungen wird sich über die Hälfte an den Halbmarathon wagen. Dieser wird um 13.35 in elf Blöcken im Dorfzentrum von Beinwil am See gestartet. Der Sieger des Hauptlaufs wird um 14.35 im Ziel beim Strandbad in Beinwil am See erwartet.

Neue 10km Strecke mit Start beim Schloss Hallwyl

Nachdem der 10 km Lauf während zweier Jahre am oberen Seeende bei Mosen/Aesch angesiedelt war, befindet sich der Start des 10 Km Laufs neu direkt auf der Hauptstrasse vor dem Schloss Hallwyl. Ehrenstarter Regierungsrat Alex Hürzeler wird um 12.45 acht Blöcke auf die Reise schicken. Nach dem Start geht es zuerst durch das Ried in Richtung Brestenberg, bevor die Läuferinnen und Läufer auf die Originalstrecke einbiegen und bei Kilometer 3 ebenfalls durch und ums Schloss laufen. Diese Laufstrecke wird neu auch für Nordic Walker angeboten. Die ersten Läufer werden etwa nach 30 Minuten im Zielgelände in Beinwil am See erwartet.

Ob Team- oder 10km Lauf, Schüler-, Haupt- oder Erlebnislauf: Bei einigermassen trockenem Wetter haben alle Laufbegeisterten am nächsten Samstag ein tolles Erlebnis auf sicher. Wie immer ist der Finisherpreis ein Markenzeichen des beliebten Herbstlaufs: Alle Teilnehmer/innen der 44. Austragung erhalten ein praktisches Necessaire in den Hallwilerseelauf-farben!

Weitere Infos finden Sie unter www.hallwilerseelauf.ch