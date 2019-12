«Aquarium"- Unterhaltungsabend Turnverein Biezwil 2020

"Aquarium"

Unter diesem Motto steht der diesjährige Unterhaltungsabend des Turnverein Biezwil. Die Turnenden werden die Zuschauer/innen zum Thema Aquarium mit tänzerischen Darbietungen unterhalten. Zudem wird das Theaterteam die Zuschauer mit dem Stück "Pension am Limit" zum Lachen bringen: Linda Sommer ist eine tüchtige Pensionswirtin, die alles im Griff hat. Man kann schon sagen, sie hat einen ziemlich heftigen Kontrollzwang. Alles in ihrem Leben ist bis auf das Kleinste organisiert, jedes Detail abgesprochen, nichts geht ohne sie. So hat sie auch die GV des Samaritervereines, die Einkehr der Wandergilde sowie das Geburtstagfest eines langjährigen Gastes sehr gut organisiert, alle Listen gecheckt und alle störenden Eventualitäten eliminiert. Nur mit einer akuten Magen-Darm-Grippe, die im Umlauf ist, hat sie nicht gerechnet. Ebenso wenig mit einem Dieb, welcher seine Beute in ihrer Pension versteckt und natürlich auch nicht mit der versehentlichen Doppelbelegung eines Zimmers. Und dass das Geburtstagskind alles unternimmt, dass seine eifersüchtige Ehefrau ihm nicht den Abend verdirbt, wirft der strukturierten Pensionswirtin ein paar rechte Knüppel zwischen die Beine. Linda muss einsehen, dass auch trotz vermeintlich totaler Kontrolle, auch sie ans Limit geraten kann.

Wenn Sie wissen möchten, wie Linda Sommer dies alles unter einen Hut bekommt, besuchen Sie uns am SA 11.1./SO 12.1. und am SA 18.1.2020 in der Mehrzweckhalle in Lüterswil. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Genauere Informationen unter www.tvbiezwil.ch