Statt eines Koffers in Berlin hatte der Berner Fotojournalist und Geschichtenerzähler Aschi Widmer einen Töff in La Paz, Bolivien stehen. Vier Monate Zeit und das Ziel Hollywood waren vorgegeben. Was er dazwischen entdeckte und erlebte ist der Stoff, aus dem seine neuste Live Travelshow entstand.

Auf seinem Töff «Poderosa 2», der nach Che Guevaras Norton benannt ist, reitet er durch Süd- und Zentralamerika. Auf seiner Expedition trifft er spannende Menschen, durchquert grossartige Landschaften und stolpert in Touristenfallen. Er geniesst die Einsamkeit der Atacamawüste und die üppige Tropennatur in Äquatornähe. Mit offenem Herz saugt Aschi Widmer Süd- und Zentralamerika in sich auf und erzählt mit fantastischen Bildern und seinem träfen, berndeutschen Kommentar witzig, kompetent und mit Begeisterung von seiner Entdeckungsreise.

Liestal, Hotel Engel, 21. Januar um 20 Uhr