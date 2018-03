Wie jedes Jahr feiert der Verein Jungwacht und Blauring Winznau, am Auffahrtsdonnerstag ihr Gründungsfest beim Pfarrsaal in Winznau. Dieses Jahr, am 10. Mai 2018, feiert die Jubla ihren 37. Geburtstag.

Neben einer grossen kulinarischen Vielfältigkeit, gibt es verschieden Spiel- und Bastelateliers, Wettbewerbe und Unterhaltung für Gross und Klein. Mit einer Live-Band ist auch für musikalische Stimmung gesorgt. Das Fest hat eine grosse Bedeutung im Verein und wird deshalb seit Wochen von einem fünfköpfigen Organisationkomitee fleissig geplant. Mit dem Fest werden im kommenden Jubla-Jahr Anlässe finanziert. Ob Gross oder Klein, jeder Interessierte aus den umliegenden Gemeinden ist herzlich eingeladen.