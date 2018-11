Der 17. Oktober 2018 war ein ganz besonderer Tag für mehr als 100 Kinder. Sie alle durften einen Tag im Europapark verbringen. Der Wunsch dazu bestand schon lange, in Erfüllung ging er nun aber vor allem durch eine Spende der Firma ISS.

Der Kinderdelegiertenrat des Kinderheim Brugg / Stift Olsberg äusserte vor einiger Zeit den Wunsch, einen Ausflug in den Europapark zu unternehmen. Dank der Spende von ISS, sowie mehrerer Verkaufsaktionen mit selbstgebackenem Kuchen von den Kindern des Kinderheims, konnte dieser Wunsch realisiert werden. Am Mittwoch 17. Oktober 2018 war es endlich so weit: über 100 aufgeregte Kinder versammelten sich um 7.00 Uhr vor dem Kinderheim Brugg & Stift Olsberg, um in einer Car-Karawane nach Rust zu fahren.

Auf dem Parkplatz des Europaparks angekommen, teilte sich die Grossgesellschaft in Untergruppen und die Begleitpersonen des Kinderheims waren sehr froh, dass sie tatkräftig und herzlich von einer beachtlichen Anzahl von Mitarbeitenden der Firma ISS unterstützt wurden. Um 10.15 Uhr war der grosse Moment da und die Traumwelt konnte betreten werden. Eine bunte Schar an Gauklern und lebenden Puppen begrüssten die eintretenden Besucher.

Bei strahlendem Sonnenschein und bestem Wetter konnten alle Beteiligten einen zauberhaften, abwechslungsreichen und spannenden Tag im Freizeitpark verbringen. Die Kinder sowie die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten und konnten sich in der bunten und schön dekorierten Märchen- und Fantasiewelt verzaubern lassen. So spannend und abwechslungsreich wie der Tag war, so schnell ging er auch vorbei. Mit einem kräftigen Applaus für die Firma ISS bedankten sich die Mitarbeitenden und Kinder des Kinderheims für den wundervollen Tag. Gegen 18.30 Uhr kamen alle am jeweiligen Standort müde aber glücklich wieder an. Wir werden diesen schönen Tag lange in Erinnerung behalten.

