Ausflug in den Schwarzwald

Etwas Besonderes sollte er sein, der Herbstausflug des Alterszentrums Schiffländi. Das Ziel „Schwarzwald" war schon länger bekannt. Das Interesse der Bewohner an diesem Ausflug war dann auch recht gross und alle freuten sich, am Donnerstagmorgen den Rollstuhlcar der Firma Born besteigen zu können. Da es gemäss Wetterbericht der heisseste Tag des Jahres werden sollte, kamen auch einige Harrassen Mineralwasser mit.

Pünktlich um 9.30 Uhr erfolgte der Start. Die Fahrt führte dann via Brugg, Remigen, Etzgen nach Koblenz und über die Grenze nach Waldshut. Hier gab es einen kurzen Halt zur Erledigung der Zollformalitäten, gleichzeitig stärkten sich alle mit einem Becher Mineralwasser. Nach diese Pause steuerte der Chauffeur sein Fahrzeug via Tiengen durch den kühlen Schwarzwald nach Uehlingen, Birkendorf, Grafenhausen an den Schluchsee. Im Restaurant des Kurhauses wurde dann ein währschaftes Mittagessen serviert, welchem dann als Höhepunkt noch ein grosses Stück Schwarzwälder Kirschtorte folgte.

Die Reise ging dann weiter über Menzenschwand, Todtmoos, St. Blasien wieder zurück nach Waldshut und über die Grenze.

Gutgelaunt und müde kehrten die Ausflügler wieder nach Gränichen zurück. Ein erlebnisreicher und besonderer Tag wird allen in bester Erinnerung bleiben.