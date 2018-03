Wer forscht, muss in Fachzeitschriften publizieren. Aber nicht ohne Kontrolle durch Kollegen. Einen im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Ruf als Gutachter von wissenschaftlichen Artikeln geniesst PD Dr. med. Daniel Hausmann: Der am KSB tätige Radiologe wurde am Kongress der europäischen Radiologiegesellschaft (ESR) in Wien zusammen mit fünf anderen Kollegen zum „Reviewer oft the Year 2017“ geehrt.

Hausmann erhielt die Auszeichnung für seine fachliche Begutachtung von Beiträgen, die in der Zeitschrift „European Radiology“ erschienen, dem offiziellen Organ der europäischen Radiologiegesellschaft.

„Diese Auszeichnung zeugt davon, dass das KSB und seine Ärzte weit über die Landesgrenze hinaus wahrgenommen werden“, sagt Rahel Kubik, Direktorin des Departementes Medizinische Dienste. Insgesamt sieben habilitierte Chefärzte und leitende Ärzte bieten im Zentrum für Bildgebung des KSB Gewähr für einen hohen Forschungs- und Wissensstand. Kubik: „Durch diesen hohen Spezialisierungsgrad können wir unseren Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung bieten.“