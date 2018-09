Einen aussergewöhnlichen Auftritt hatten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli (beheimatet in der Fahrweid) am letzten Samstag in Dietikon; wurden sie doch für ein eher seltenes Jubiläum gebucht. Der Coop Silbern feierte nämlich das 25 jährige Bestehen ihrer Bioprodukteabteilung - also das Obst-, Früchte- und Gemüseangebot.

Im Ausseneingangsbereich konnte von den Kunden die Köstlichkeiten begutachtet und probiert werden. Und genau dort hatten sich auch die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli eingefunden und erfreuten die potentiellen Kunden und Kundinnen mit volkstümlicher Musik. Dem Anlass entsprechend hatten sie sich ebenfalls Tenue grün zu eigen gemacht. Trotz zum Teil eiliger Laufkundschaft ergaben sich für uns dennoch interessante Kontakte und vielfältige Gespräche. Dieser etwas andere Auftritt war von der Geschäftsleitung eine originelle Idee, für uns eine Bereicherung, unsere volkstümliche Musik für die Kundschaft ein unvergessliches Erlebnis.

Andi Bichsel