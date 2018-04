bis 30. Juni 2018. Hotel Schützen Rheinfelden. Eintritt frei

Farben, die ineinander fliessen, nicht blitzartig, überfordernd, aber ständig in Bewegung – poetry in Motion.

Langsame Veränderung birgt Chancen. Ein Spiel mit Farben, Formen und Kontrasten. Erstaunliches, für das Auge zuvor unsichtbar, wird so zu Tage gefördert. Die Bildgestaltung übernimmt dabei die Natur.

Weitere Informationen: hotelschuetzen.ch Kontakt: christophotographer.eu