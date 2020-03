Auto Gewerbe Verband Solothurn mit der Generalversammlung 2020

Der Präsident, René Bobnar, begrüsst die zahlreichen anwesenden Mitglieder und eine grosse Zahl an Gästen zur 89. Generalversammlung im Campus Attisholz. Unter den Gästen sind auch Nationalrat Walter Wobmann und der Präsident vom AGVS Schweiz Urs Wernli. Die individuelle Mobilität wird auch zukünftig die Schweizer Landschaft prägen. Welcher Antrieb dabei vorherrschen wird, ist unter anderem eine politische Angelegenheit. Jede Antriebsform wird die Garagisten bewegen. Mobilitätsprofi sein heisst mit der neusten Technik vertraut sein, die Betriebe müssen für die neue Techniken aufrüsten. Der Wandel im Gewerbe wird spürbar sein. Ist ein Betrieb in der Lage die nötigen Investitionen für die Zukunft zu tätigen? Hat der Betrieb die Nachfolgeregelung zeitig getroffen? Wird entsprechend in die Ausbildung investiert?

Die Ausbildung der angehenden Mobilitätsprofis verläuft sehr gut. Der Geschäftsführer Thomas Jenni stellt das Jahresprogramm vor. Vielseitig, spannend, herausfordernd sei das vergangene Verbandsjahr gewesen, ebenso herausfordernd wird das bereits begonnene Jahr. Als Schwerpunkte wird der Verband am EBA Tag, an der BIM Aareland und auch an der tunSolothurn teilnehmen. Daneben wir er am Projekt Rent a Boss mitmachen. Bereits zum zweiten Mal konnte eine INVOL Klasse geführt werden. Der Verband ist sehr aktiv in der Öffentlichkeit vertreten.

Das Ausbildungscenter in Olten steht vor grossen Investitionen. Mit der neuen Bildungsverordnung sind einige Investitionen vorgesehen. Der Verband hat deshalb ein Mehrjahresinvestitionsplan erstellt. Die Mitglieder stimmten den Investitionen einstimmig zu. Sie unterstreichen damit den Willen die Grundbildung zu fördern.

Damit die Zukunft vom Auto Gewerbe Verband Solothurn optimal vorbereitet werden kann, benötigt es gute Vorstandsmitglieder. Die Versammlung durfte gleich zwei neue Vorstandsmitglieder wählen. Christian Wyssmann, Geschäftsführer von Emil Frey AG, Zuchwil und Rolf Saner, Geschäftsführer der Garage R. Saner AG, Mümliswil. Der Vorstand sieht nun wie folgt aus: René Bobnar, Präsident, Philippe Arnet, Vizepräsident, die Mitglieder Oliver Frei, Roger Widmer, Christian Wyssmann und Rolf Saner. Als Geschäftsführer ist Thomas Jenni tätig.

Die Versammlung endet beim Apéro riche in den Räumlichkeiten der Kantine Attisholz. Das Team der Kantine verwöhnte uns hervorragend mit allerlei Leckereien.

Text und Bild: Thomas Jenni