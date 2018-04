FC Frenkendorf Junioren B 1. Stärkeklasse - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 gegen den FC Kaiseraugst

Das Ergebnis: 9 : 1 ( 5 : 0)

Das Trainerteam vom FC Frenkendorf hatte schon in der Vorbereitung für die Frühjahrs Meisterschaft viel Arbeit betreffend Mannschaft B-Junioren gemacht. Es gab zu Hause ein B-Junioren Turnier, wo es auch eine Aargauer Mannschaft und andere Mannschaften aus dem Baselbiet hatte. Und jetzt, heute am Samstag, den 7. April 2018, um 15.00 Uhr das erste Meisterschaftsspiel gegen den FC Kaiseraugst. Man sah ein Team auf dem Feld, der Ball ging von Spieler zu Spieler, als Abschluss dann die schönen Tore. Kurz die Reihenfolge: 1 : 0 in der 2. Minute, 2 : 0 in der 4. Minute, 3 : 0 in der 17. Minute, 4 : 0 in der 25 Minute und 5 : 0 in der 30 Minute. Dann war man ein wenig müde. Warum? Ganz einfach, weil es in Frenkendorf 25 Grad an der Sonne hatte. Natürlich gab es auch die Trinkpausen. Dann ging man als nach 45. Minuten in die verdiente Pause. Pünktlich pfiff der gute Schiedsrichter zur 2. Halbzeit an. Und siehe da, so gelang auch dem FC Kaiseraugst das Ehrentor. Beide Mannschaften spielten gut, man kann auch den FC Kaiseraugst trotz Niederlage loben. Sagen wir als Schlusssatz, das Ergebnis nach 90 Minuten 9 : 1 für die B-Junioren vom FC Frenkendorf. Also kann man sagen, 1 Spieltag für die B-Junioren vom FC Frenkendorf ohne Tadel.