Hiermit möchte ich auf die ausserordentliche Leistung der fünf WMS-Kantischüler aufmerksam machen: Gruss, Christoph Wiggli. Wir sind 5 Schüler der Wirtschaftsmittelschule in Baden. In der 2. Klasse der WMS haben wir den Auftrag erhalten eine eigene Firma zu gründen. Nach ein paar Startschwierigkeiten und der Produktefindung haben wir uns für gesunde, nährhafte Cookies entschieden. Nun sind wir stolze Besitzer der Firma Cookie Company. Unterstützt und gewertet werden wir von YES (Young Enterprise Switzerland). „Wir Kantischüler möchten den Kindern in Indonesien eine Bildung ermöglichen so wie es bei uns zur Verfügung steht. Aus diesem Grund spenden wir 50 Rappen pro verkaufte Packung an die Blindenschule „Yapentra“, welche der Grossvater unseres CAO gegründet hat. „ „Zusätzlich verzichteten viele Partizipanten auf ihre Rückzahlung!“ ÜBERGABE! „Die gesamte Spende konnte persönlich der Blindenschule „Yapentra“ übergeben werden. Wir sind stolz verkünden zu dürfen, dass wir einen Betrag von CHF 1500 der Blindenschule überbrachten. Die Schüler, Lehrer und der Direktor Jabes hatten eine riesige Freude und bedankten sich mit Gesängen und Tänzen.“ Eva Wiggli, 27.07.2019 https://www.instagram.com/p/B0acGMtley9/