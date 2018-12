Die 65. Schweizer Kegler-Meisterschaft der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) im Berner Oberland ist Vergangenheit. Am 17. November fand in Heimberg das Absenden der besten Leistungen statt. Beat Heini aus Balsthal hatte bei den Herren und Maja Kamber aus Safenwil bei den Damen den Schweizer Meistertitel erlangt. Als Schweizer Meister bei den Klubs wurden die Berner River Boys gefeiert.

Die 65. Schweizer Kegler-Meisterschaft der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) endete mit dem Finaltag am 14. Oktober. Das Absenden der stärksten Leistungen fand am Samstag, 17. November, statt. Aus der ganzen Schweiz fanden Mitglieder von Kegelklubs sowie Einzelkeglerinnen und -kegler mit ihren Angehörigen den Weg in die Aula Heimberg. Mehr als 200 Gäste waren zugegen, um der Würdigung der herausragenden Resultate von Kegelklubs und Einzelkämpfenden beizuwohnen. Als Schweizer Einzelmeister 2018 wurden Beat Heini aus Balsthal bei den Herren und Maja Kamber aus Safenwil bei den Damen ausgezeichnet. Bei den Kegelklubs fassten die Berner River Boys Gold.

Heini setzte sich deutlich durch

Der feierliche Auftakt mit dem Fahnenmarsch ist vorüber. Die Verkündigung der Podest-Ränge in den einzelnen Kategorien beginnt in wenigen Augenblicken. Die Luft knistert vor Spannung, als der Sportleiter Kurt Boss die ersten Namen bekanntgibt…

Der amtierende Schweizer Meister Beat Heini aus Balsthal setzte sich am Finaltag mit sensationellen 1688 Holz gegen seine 24 Kontrahenten deutlich durch. Marius Langenegger aus Hochdorf, ein junger, erfolgreicher Nachwuchskegler, sicherte sich mit 1671 Holz Silber. In zähem Kampf behauptete er sich gegen Fridolin Wicki aus Emmenbrücke, der sich als fast ebenso stark erwies. Mit 1669 Holz verpasste Wicki die Silbermedaille ganz knapp und musste sich mit Bronze zufriedengeben. Zwei Jahre zuvor war er derjenige mit dem Schweizer Meistertitel gewesen.

Maja Kamber aus Safenwil schlug mit gloriosen 1610 Holz ihre neun Konkurrentinnen. Ihren Schweizer Meistertitel musste sie sich jedoch hart verdienen, ihre Gegenspielerin Rosmarie Häni aus Bellach im zweiten Rang folgte der Siegerin mit 1603 Holz auf dem Fuss. Die Bronzemedaille ging an Erika Wittwer aus Thun, die 1597 Holz erreichte.

Die Meisterschaftsspiele in der Kategorie B entschied Heinz Hemmer aus Effringen/Kirchen (D) mit 830 Holz klar für sich. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich hingegen Marcel Frey aus Gsteigwiler und Hanspeter Blaser aus Zell LU, sie erreichten beide 820 Holz. Seine Position im zweiten Rang verdankte Frey seiner Anzahl Neuner: er zählte 52, Blaser 50 Babeli.

Sefora Durchdenwald aus Subingen holte Bronze

Die Wettstreite der Damen gewann Hannelore Meggers aus Lörrach (D) mit 820 Holz. Kathrin Sieber aus Brüttelen erkämpfte sich die Silbermedaille mit 807 Holz. Sefora Durchdenwald aus Subingen holte mit 794 Holz Bronze.

Die Wettkämpfe in der C-Kategorie erwiesen sich als hart zwischen Hans Rufibach aus Guttannen, Roland Waldmeier aus Thürnen und Rolf Heiniger aus Glashütten. Schliesslich gewann Rufibach mit 796 Holz die Oberhand und damit Gold. Waldmeier erlangte mit 792 Holz Silber und Heiniger mit 790 Holz Bronze.

Bei den C-Damen gewann Rosmarie Frey aus Langnau im Emmental souverän mit 793 Holz. Der Abstand zu Brigitte Binggeli aus Obermumpf im zweiten Rang betrug 20 Punkte. Zwischen Brigitte Binggeli und Maria Rufibach aus Guttannen entbrannte dagegen ein harter Kampf um Silber, den Binggeli schliesslich mit einem Punkt Abstand gewann. Rufibach erhielt mit 772 Holz Bronze.

Sinnlos aus Fulenbach kämpfte hart für Silber

Beim Klubwettkampf holte der erfolgsgewöhnte Kegelklub River Boys aus Bern den Schweizer Meistertitel. Die River Boys glänzten mit dem bemerkenswerten Resultat von 840.4 Holz. Es war ein deutlicher Sieg. Zäh rangen dagegen Sinnlos aus Fulenbach und Riedbuebe aus Neuenegg miteinander. Sinnlos errang die Silbermedaille schliesslich um Haaresbreite mit 814.6 Holz. Die Riedbuebe zählten 814.4 Holz.

Bei den B-Klubs kämpften Wandersee aus Innertkirchen und Alpenglöggli aus Doppleschwand hart um den Sieg. Mit 795.4 Holz gewann Wandersee diesen Kampf. Mit seiner Goldmedaille verschaffte der erfolgreiche Kegelklub sowohl dem Berner Oberland als auch dem Kanton Obwalden Grund zur Freude. Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind nämlich in Lungern zu Hause. Alpenglöggli holte mit 793.2 Holz immerhin Silber. Breitlauenen aus Unterbach BE sicherte sich mit 785 Holz Bronze.

Auch der C-Kegelklub Chelsea aus Möhlin musste sich seinen Sieg hart verdienen, denn Brauerei aus Meiringen erwies sich als ernstzunehmender Gegner. Chelsea erlangte die Goldmedaille schliesslich mit 771.2 Holz. Brauerei aus Meiringen folgte mit 770.6 Holz dicht hinter dem Sieger. Enzian aus Frutigen erreichte mit 761.8 Holz Bronze.

Bei den Damenkegelklubs gewannen die Rhy-Nixen aus Muttenz mit 781 Holz Gold. Es war ein Sieg mit Abstand, Fröhlich aus Bärau erlangte die Silbermedaille mit 767.8 Holz. Dicht hinter Fröhlich belegte Fehnsturm aus Innertkirchen mit 762.2 Holz den dritten Rang.

Rückblick auf gelungene 65. Schweizer Kegler-Meisterschaft

Das Organisationskomitee (OK) habe hervorragende Vorarbeit geleistet und damit zum erfolgreichen Ablauf der 65. Schweizer Kegler-Meisterschaft in Heimberg beigetragen, so der SFKV-Zentralpräsident Jürg Soltermann. Die SFKV wie auch das Organisationskomitee hoffen, dass die Präzisionsdisziplin auf hohem Niveau die Aufmerksamkeit und das Image in der Öffentlichkeit erlangt, das sie verdient. «Neue Nachwuchskegler sind bei uns willkommen. Sie sorgen dafür, dass die Randsportart auf hohem Niveau eine Zukunft hat.»

Ueli Stucki, OK-Präsident Schweizer Kegler-Meisterschaft 2018

Absenden Schweizer Meisterschaft 2018

Einzelmeisterschaft Herren

Kategorie A: 1. Heini Beat, Balsthal, KK Sinnlos, Fulenbach (1688 Holz); 2. Langenegger Marius, Hochdorf, KK Seetal, Gelfingen (1671); 3. Wicki Fridolin, Emmenbrücke, KK River-Boys, Bern (1669).

Kategorie B: 1. Hemmer Heinz, Effringen/Kirchen (D), KK Rhyglöggli, Münchenstein (830 Holz/54 Neuner); 2. Frey Marcel, Gsteigwiler, KK Breitlauenen, Unterbach BE, (820/52); 3. Blaser Hanspeter, Zell LU, KK Alpenglöggli, Doppleschwand (820/50).

Kategorie C: 1. Rufibach Hans, Guttannen, KK Wandersee, Innertkirchen (796 Holz/33 Neuner); 2. Waldmeier Roland, Thürnen, KK Chelsea, Möhlin (792/46); 3. Heiniger Rolf, Glashütten, KK Maiglöggli, Teufenthal AG (790/29).

Einzelmeisterschaft Damen

Kategorie A: 1. Kamber Maja, Safenwil, KK Orion, Aarau (1610 Holz); 2. Häni Rosmarie, Bellach, KK Cardinal, Lüsslingen (1603); 3. Wittwer Erika, Thun, KK Sporting, Heimberg (1597).

Kategorie B: 1. Meggers Hannelore, Lörrach (D), KK Rhy-Nixe, Muttenz (820 Holz/54 Neuner); 2. Sieber Kathrin, Brüttelen, KK Leu, Reichenbach im Kandertal (807/39); 3. Durchdenwald Sefora, Subingen, KK Cardinal, Lüsslingen (794/39).

Kategorie C: 1. Frey Rosmarie, Langnau i.E., DKK Fröhlich, Bärau (793 Holz/33 Neuner); 2. Binggeli Brigitte, Obermumpf, KK Eidgenossen, Möhlin (773/35); 3. Rufibach Maria, Guttannen, DKK Fehnsturm, Innertkirchen (772/32).

Ehrungen Babeliköniginnen und -könige

Herren:

Kat. A: Wicki Fridolin, Emmenbrücke, KK River Boys, Bern (72 Neuner); Kat. B: Hemmer Heinz, Effringen/Kirchen (D), KK Rhyglöggli, Münchenstein (54); Kat. C: Ganz Hans-Peter, Port, KK Bonanza, Biel (49).

Damen:

Kat. A: Häni Rosmarie, Bellach, KK Cardinal, Lüsslingen und Maja Kamber, Safenwil, KK Orion, Aarau (44 Neuner); Kat. B: Meggers Hannelore, Lörrach (D), KK Rhy-Nixe, Muttenz (54); Kat. C: Wüthrich Ruth, Brittnau, KK Träumli, Oftringen (41).

Klub-Meisterschaft

Kategorie A: 1. KK River-Boys, Bern (840.4 Holz/287 Neuner); 2. KK Sinnlos, Fulenbach (814.6/224); 3. KK Riedbuebe, Neuenegg (814.4/240).

Kategorie B: 1. KK Wandersee, Innertkirchen (795.4 Holz/199 Neuner); 2. KK Alpenglöggli, Doppleschwand (793.2/199); 3. KK Breitlauenen, Unterbach BE (785.0/179).

Kategorie C: 1. KK Chelsea, Möhlin (771.2 Holz/183 Neuner); 2. KK Brauerei, Meiringen (770.6/186); 3. KK Enzian, Frutigen (761.8/156).

Damenkegelklubs: 1. DKK Rhy-Nixe, Basel (781.0 Holz/180 Neuner); 2. DKK Fröhlich, Bärau (767.8/163); 3. DKK Fehnsturm, Innertkirchen (762.2/157).

Kantone-Wettkampf

Kategorie A:

Kanton Bern (Durchschnitt 665.2 Holz/203 Neuner)

Soltermann Jürg, Wattenwil (676 Holz/50 Neuner); 2. Blatter Werner, Oberried am Brienzersee (673/44); 3. Steiner Marcel, Goldswil b. Interlaken (668/40); 4. Scheidegger Sven, Eriswil (655/34); 5. Strahm Jürg, Wynigen (654/35).

Kanton Freiburg (Durchschnett 649.6 Holz/172 Neuner)

Imhof Philipp, Wünnewil (664 Holz/36 Neuner); 2. Bielmann Gilbert, Marly (648/34); 3. Kilchhofer Heinz, Flamatt (648/31); 4. Aeby Bruno, Plaffeien (645/39); 5. Blunier Walter, St. Antoni (643/32).

Kanton Luzern (Durchschnitt 648.8 Holz/204 Neuner)

Wicki Fridolin, Emmenbrücke (680 Holz/53 Neuner); 2. Langenegger Marius, Hochdorf (658/43); 3. Stettler Oskar, Root (655/47); 4. Tanner Pius, Schachen LU (626/29); 5. Stocker Marcel, Ballwil (625/32).

Kategorie B:

Kanton Obwalden (Durchschnitt 628.2 Holz/167 Neuner)

Imfeld Paul, Lungern (656 Holz/39 Neuner); 2. Slanzi Martin, Alpnach Dorf (629/27); 3. Halter Beat, Lungern (622/32); 4. Gasser Josef, Lungern (620/32); 5. Imfeld Vreni, Lungern (614/37).

Kanton Graubünden (Durchschnitt 627.2 Holz/153 Neuner)

Lipp Christian, Tumegl/Tomils (657 Holz/41 Neuner); 2. Patzen Gian Marc, Chur (640/34); 3. Hunger Reto, Chur (637/21); 4. Freiburghaus Lydia, Domat/Ems (614/30); 5. Patzen Reto, Sils im Domleschg (588/27).

Kanton Basel-Stadt (Durchschnitt 626.6 Holz/154 Neuner)

Bickel Carlo, Basel (656 Holz/44 Neuner); 2. Kurzbein Willi, Riehen (630/26); 3. Hemmer Heinz, Effringen D (620/28); 4. Meggers Hannelore, Lörrach D (618/28); 5. Geeler Silvia, Basel (609/28).

Absenden Rahmenprogramme SM 2018

Sport Einzel

Kategorie A: 1. Wanner Marco, Rothenburg, KK Musegg, Luzern (178 Holz/18 Neuner); 2. Soltermann Jürg, Wattenwil, KK River-Boys, Bern (177/17); 3. Scherer Franz, Wauwil, KK 2000, Sursee (175/15).

Kategorie B: 1. Wyss Maria-Theresia, Aarwangen, KK Haub-Haub 1, Aarwangen (173 Holz/15 Neuner); 2. Küttel Hans-Peter, Bönigen b. Interlaken, KK Alpenrose, Zweisimmen (172/14); 3. Birrer Franz, Ruswil, KK Alpenglöggli, Doppleschwand (172/13).

Kategorie C: 1. Schnyder Hans, Eriswil, KK Alpenkegler, Eriswil (169 Holz/12 Neuner); 2. Aeschlimann Bruno, Selzach, KK Aare-Giele, Lengnau BE (169/12); 3. Lüscher Marco, Roggwil BE, KK Haub-Haub 1, Aarwangen (166/10).

Sport Spezial

Kategorie A: 1. Soltermann Jürg, Wattenwil, KK River Boys, Bern (515 Holz/41 Neuner); 2. Wendelspiess Nik, Gelterkinden, KK Rot-Weiss 1, Möhlin (511/39); 3. Binggeli René, Obermumpf, KK Eidgenossen, Möhlin (511/37).

Kategorie B: 1. Fasching Erwin, Schwyz, KK Guet Holz Seewen, Steinen (494 Holz/32 Neuner); 2. Tschannen Peter, Wohlen b. Bern, KK Chrüz, Wohlen b. Bern (492/34); 3. Schneider Bernhard, Thun, KK Bäre, Süderen (489/33).

Kategorie C: 1. Aeschlimann Bruno, Selzach, KK Aare-Giele 2, Lengnau BE (488 Holz/35 Neuner); 2. Ganz Hans-Peter, Port, KK Bonanza, Biel (482/30); 3. Lüscher Marco, Roggwil BE, KK Haub-Haub 1, Aarwangen (476/26).

Americaine

Kategorie A: 1. Wicki Fridolin, Emmenbrücke/Soltermann Jürg, Wattenwil (662 Holz/45 Neuner); 2. Steiner Marcel, Goldswil b. Interlaken/Lehmann Walter, Goldswil b. Interlaken (659/47); 3. Wendelspiess Nik, Gelterkinden/Kocsis Stefan, Liesberg Dorf (656/35).

Kategorie B: 1. Kilchenmann Beat, Olten/Leutwyler Daniel, Solothurn (643 Holz/36 Neuner); 2. Krauer Andreas, Binningen/Sprecher Susanne, Muttenz (631/37); 3. Bähler Reto, Gümmenen/Bähler Remo, Gümmenen (631/30).

Kategorie C: Birrer Josef, Lostorf/Amweg Ernst, Lostorf (595 Holz/25 Neuner); 2. Schenker Walter, Frutigen/Tschannen Vreni, Reichenbach im Kandertal (582/20); 3. Herrmann Paul, Bern/Leuthold Stephan, Laupen BE (578/20).

Kombination

Kategorie A: 1. Soltermann Jürg, Wattenwil, KK River Boys, Bern (1698 Holz/133 Neuner); 2. Schmid Andreas, Frutigen, KK River Boys, Bern (1676/115); 3. Wicki Fridolin, Emmenbrücke, KK River Boys, Bern (1673/125).

Kategorie B: 1. Schneider Bernhard, Thun, KK Bäre, Süderen (1622 Holz/88 Neuner); 2. Tschannen Peter, Wohlen b. Bern, KK Chrüz, Wohlen b. Bern (1614/101); 3. Blaser Hanspeter, Zell LU, KK Alpenglöggli, Doppleschwand (1610/87).

Kategorie C: 1. Schütz Andreas, Sursee, KK Edelweiss, Grosswangen (1570 Holz/74 Neuner); 2. Rufibach Hans, Guttannen, KK Wandersee, Innertkirchen (1559/62); 3. Ganz Hans-Peter, Port, KK Bonanza, Biel (1555/86).

Absenden Schweizer Einzelcup 2018

Fridolin Wicki aus Emmenbrücke LU, KK River Boys, Bern (825 Punkte); 2. René Christen aus Kräiligen BE, KK Schlussliecht, Biberist SO (802); 3. Stefan Guldimann aus Lostorf SO, KK Sinnlos, Fulenbach SO (800).

Absenden Pneu Bösiger Schweizer Klubcup 2018 (Ausführlicher Bericht Anfang November 2018)

KK Harder, Heimberg (Klubdurchschnitt 797 Holz); 2. KK River Boys, Bern (790.40); 3. KK Musegg, Luzern (789.60).

Höchstes Einzelresultat: Wenger Fritz, Gümligen, KK Harder, Heimberg (823 Holz).

Absenden Schweizer Senioren-Meisterschaft 2018

Herren (Jahrgang 1954 bis 1963):

Kategorie A (57 Teilnehmer): 1 Kocsis Stefan, Liesberg Dorf, KK Rot-Weiss 1, Möhlin (499 Punkte/33 Neuner ); 2. Gygax Peter, Lätti, KK River Boys, Bern (495/31); 3. Rytz Kaspar, Biberist, KK Weissenstein, Lüsslingen (484/30).

Kategorie B (33 Teilnehmer): 1. Rytz Martin, Aeschi SO, KK Weissenstein, Lüsslingen (461 Punkte/23 Neuner); 2. Wasserfallen Jakob, Rüti b. Riggisberg, KK Schwarzkegler, Riggisberg (461/20); 3. Kuhn Roland, Niederglatt ZH, KK Eulach, Winterthur (455/22).

Kategorie C (9 Teilnehmer): 1. Jäggi Martin, Dierikon, KK Winkelried 1, Root (440 Punkte/19 Neuner); 2. Grepper Adrian, Aarwangen, KK Haub-Haub 1, Aarwangen (423/16); 3. Schiffmann Peter, Wiler b. Utzenstorf, KK Satz, Unterramsern (411/13).

Damen (Jahrgang 1959 bis 1968):

Kategorie A (5 Teilnehmerinnen): 1. Abrecht Doris, Seftigen, DKK Fröhlich, Bärau (460 Punkte/17 Neuner); 2. von Arx Yvonne, Oberönz (459/22); 3. Aebi Regula, Derendingen, KK Schlussliecht, Biberist (449/22).

Kategorie B (8 Teilnehmerinnen): 1. Durchdenwald Sefora, Subingen, KK Cardinal, Lüsslingen (457 Punkte/23 Neuner); 2. Wyss Maria-Theresia, Aarwangen, KK Haub-Haub 1, Aarwangen (455/20); 3. Heermann Maria, Horgenberg, KK Schönegg 1, Rüti ZH (441/18).

Kategorie C (3 Teilnehmerinnen): 1. Lustenberger Beatrice, Schachen LU, KK Thorenberg, Luzern (417 Punkte/13 Neuner); 2. Aeberhard Yvonne, Wynigen (406/10); 3. Langenegger Hannelore, Müswangen, KK Seetal, Gelfingen (361/7).

Absenden Schweizer Veteranen-Meisterschaft 2018

Herren (bis Jahrgang 1953):

Kategorie A (62 Teilnehmer): 1. Arber Adriano, Gränichen, KK Sport 1, Gontenschwil (496 Punkte/33 Neuner); 2. Hostettler Bendicht, Derendingen, KK Weissenstein, Lüsslingen (485/29); 3. Bielmann Gilbert, Marly, KK Les Copains 1, Neuchâtel (485/27).

Kategorie B (74 Teilnehmer): 1. Perrot Theo, Steffisburg, KK Sporting, Heimberg (464 Punkte/19 Neuner); 2. Marti Andreas, Belp, KK Zaagihüng, Kaufdorf (462/24); 3. Lingg Reto, Solothurn, KK Schlussliecht, Biberist (460/20).

Kategorie C (40 Teilnehmer): 1. Graf Eduard, Grünen, KK Lüderenblick, Grünen (454 Punkte/17 Neuner); 2. Hofer Fritz, Burgistein, KK Zaagihüng, Kaufdorf (445/20); 3. Rüfli Rudolf, Arch, KK Fortuna, Lüsslingen (429/12).

Damen (bis Jahrgang 1958):

Kategorie A (14 Teilnehmerinnen): 1. Bohler Brigitte, Möhlin, KK Rot-Weiss 1, Möhlin (477 Punkte/28 Neuner); 2. Wittwer Erika, Thun, KK Sporting, Heimberg (470/24); 3. Seglias Annemarie, Zürich, KK Topego, Zürich (464/16).

Kategorie B (12 Teilnehmerinnen): 1. Kramer Marianne, Lyss, KK Bonanza, Biel (432 Punkte/14 Neuner); 2. Rufer Myrtha, Bonaduz, KK Freie Rhätier, Summaprada (431/18); 3. Zollinger Lilly, Dullikon, KK Dynamit, Olten (431/16).

Kategorie C (22 Teilnehmerinnen): 1. Kaiser Therese, Herzogenbuchsee, KK Bannwil, Bützberg (436 Punkte/15 Neuner); 2. Ming Rita, Lungern, DKK Fehnsturm, Innertkirchen (423/14); 3. Küng Anita, Werthenstein, KK Rebstock 2, Wolhusen (421/12).