In der Debatte um die Lärmbelastung durch den Euro-Airport nimmt der BR leider eine defensive Haltung ein und verschanzt sich hinter «eingehaltenen Grenzwerten». Doch was sagen diese aus? Die aktuell angewandte Methodik der Lärmbestimmung vermittelt nämlich ganz und gar kein Abbild der Realität. Anstatt berechnete Mittelwerte heranzuziehen sollten eher die Spitzenwerte und deren Häufigkeit berücksichtigt werden, was mit der heutigen Methode nicht der Fall ist. Wenige massiv laute Flugzeuge können um 2330 Uhr die Nachtruhe nachhaltig stören und werden in keiner Lärm-Statistik sichtbar. Kämpfen wir weiter für ein menschenfreundliches Regime mit Nachtflugsperre von 23 bis 06 Uhr, wie es andernorts schon lange üblich ist!