Auch dieses Jahr fand wieder das beliebte öffentliche Adventssingen mit den Volkssängern Rohrdorferberg begleitet durch das offene Singen Wettingen, der Flötengruppe Salteba und der Erzählerin Irene Briner im Reusspark statt.

Während der Saal sich am vergangenen Samstag mit Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörigen und Gästen füllte, verteilten Engel Sternguetsli an alle Anwesenden. Gespannt wurde auf die Erzählerin Irene Briner gewartet. Sie eröffnete den Anlass mit einer Engelsgeschichte und wusste gleich zu Beginn in den Bann zu ziehen. Danach begrüsste Thomas Peterhans, Direktor vom Pflegezentrum, die Sängerinnen und Sänger der Volkssänger von Rohrdorferberg – vorzustellen brauchte er sie nicht mehr – sind sie doch im Reusspark allseitig bekannt und beliebt. Verstärkt wurden sie wiederum vom offenen Singen Wettingen und begleitet durch die Flötengruppe Salteba. Gekonnt wusste die Chorleiterin Christine Neuhaus die verschiedenen Gruppen zu einem Ganzen zu verschmelzen und auch gleich die Zuhörenden miteinzuschliessen, die bald mit einstimmten in die Lieder und so erklang der Saal, insbesondere bei den allseitig bekannten Weihnachtsliedern, in stimmungsvollen Klängen und Weisen. Jeder sang mit so gut er konnte. Blickte man umher so entdeckte man so manche Erinnerungen aufflackern in den Gesichtern der Anwesenden an wohl schöne Weihnachten, die schon weiter zurückliegen und mit diesen Liedern plötzlich wieder so nah sind.

Abgerundet wurde der Anlass mit einem weihnächtlichen Schlussgedicht, welches die Erzählerin Irene Briner allen mit auf den Weg gab. Im Foyer konnte man sich gemäss der kalten Jahreszeit mit Selbstgestricktem der Strickgruppe Reusspark eindecken, vom modischen Schal, Mütze, Poncho bis zu den wolligen Socken - ein Evergreen im Sortiment.

Luzia Fischer