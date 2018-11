Das Aargauer Geschwisterduo Michael und Daniela Heiniger, bekannt unter dem Bandnamen „SilverBlue“, veranstaltet am Freitag, 23. November ab 19 Uhr ein abwechslungsreiches Benefizkonzert im Menziker «Huus 74». Dabei dürfen sich Besucher nicht nur auf zweistimmige und gefühlvolle Popsongs von SilverBlue, sondern auch auf Auftritte des Aarauer Singer-Songwriters Nick Mellow und der Avantgarde-Soul-Band Katy and the Escort Orchestra freuen.

Gute Musik für den guten Zweck – so lautet das Motto der Aargauer Geschwister Michael und Daniela Heiniger, kurz „SilverBlue“. Wie bereits vor zwei Jahren laden die beiden Musiker am Freitag, 23. November ab 19.15 Uhr zu einem kleinen, aber feinen Benefizkonzert ins „Huus 74“ in Menziken ein, um Geld für das regionale Frauenhaus Aargau-Solothurn zu sammeln. Die Stiftung schützt und unterstützt mit viel Herz und Tatendrang gewaltbetroffene, traumatisierte und bedrohte Frauen und Kinder. Ihre sozialpädagogische Wohngruppe Chleematt ist oft die letzte Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen und bietet ihnen in Lebenskrisen ein neues Zuhause.

Musikalisches und kulinarisches Vergnügen

Nebst zweistimmigem und vielschichtigem Pop vom Duo „SilverBlue“ erwarten die Besucher an der karitativen Veranstaltung noch weitere, vielfältige Musikhighlights. So beehrt der bekannte Aarauer Singer-Songwriter Nick Mellow das Wynental mit seinen berührenden Liedern, die direkt und authentisch aus dem Leben erzählen. Nicht weniger gefühlvoll wird es auch mit der Badener Sängerin «Katy and the Escort Orchestra», die in ihrem Avantgarde-Soul Gegensätze vereint. Zum Abschluss sorgen die Aargauer Musiker in einer ungezwungenen und spontanen Jamsession gemeinsam für Stimmung. Moderiert wird der Benefiz-Abend von der sympathischen Sara Bachmann, bekannt aus der TV-Sendung «Sara machts». Nebst dem musikalischen darf im «Huus 74» bekannterweise auch das kulinarische Vergnügen nie fehlen. Es wartet deshalb nicht nur wärmender Glüehwii und Lebkuchen auf die Besucher, sondern auch ein feines asiatisches Reisgericht. Die Kollekte kommt dabei vollumfänglich dem Frauenhaus Aargau-Solothurn zugute. Ein besonderer Event in gemütlicher Atmosphäre.

Benefiz-Konzert von SilverBlue:

Freitag, 23. November, ab 19 Uhr

„Huus 74“, Hauptstrasse 74, 5737 Menziken

Line-Up:

SilverBlue, Menziken

Nick Mellow, Aarau

Katy and the Escort Orchestra, Baden

Facebook: https://www.facebook.com/events/2172909189698546