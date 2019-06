Um den gemeinnützigen Bau eines Wohnhauses für Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen zu unterstützen, verzichteten die Mitarbeiter einer Operettenbühne bei einer Vorstellung komplett auf ihre Gagen. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung konnten auf diese Weise mehrere Zehntausend Franken für ein geplantes, behindertengerecht gestaltetes Wohnhaus gesammelt werden. Alle der insgesamt 150 Mitarbeiter - von den Darstellern, über die Bühnenarbeiter, bis hin zu den Orchestermitgliedern - beteiligten sich an der Aktion. Die Zuschauer honorierten den Einsatz des Ensembles mit einer nahezu ausverkauften Vorstellung. Weitere Spenden durch ortsansässige Unternehmen und des Regisseurs erhöhten den Betrag auf insgesamt 40.000 Franken.



Empfänger der Spende ist eine regionale Stiftung. Die gemeinnützige Organisation, mit Sitz im gleichen Kanton wie die Operettenbühne, hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen zu unterstützen. Dazu gehört neben Betreuungsmassnahmen auch der Bau von Wohnhäusern, die die besonderen Bedürfnisse von körperlich beeinträchtigten Personen erfüllen. Der Leiter der Stiftung zeigte sich angesichts des grossen Engagements der Operettenbühne und der grossen Unterstützung durch die Zuschauer gerührt und zugleich tief beeindruckt. Dankend nahm er im Nachgang an die Veranstaltung den Scheck über den Betrag der Spendensumme entgegen.



Die mit der Benefizveranstaltung gesammelten Spendengelder tragen einen grossen Teil dazu bei, um den insgesamt benötigten Bauetat von 6,5 Millionen Franken zu decken. Die Stiftung ist bei der Finanzierung des Bauprojekts dringend auf Spendengelder angewiesen, da nur ein Teil des Projekts durch öffentliche Gelder gefördert wird. Mit den grosszügigen Spenden des Operettenensembles und der vielen Privatpersonen sowie von Firmen und Institutionen konnte mittlerweile ein beachtlicher Spendenstand von 4,9 Millionen Franken erreicht werden. Auch im Nachgang an die Benefizveranstaltung im Casino Bettlach können Interessierte die Stiftung mit weiteren Spenden unterstützen.



Bereits im Vorfeld der Produktion des aktuellen Bühnenstücks waren sich die Verantwortlichen der Operettenbühne einig, einen sozialen Beitrag leisten zu wollen. Die Wahl fiel auf dieses konkrete Bauprojekt der genannten Stiftung aufgrund seiner regionalen Nähe. Der Belegschaft der Operettenbühne liegt zudem die Bereitstellung von Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sehr am Herzen. In der langen Geschichte der Operettenbühne ist es die erste Benefizveranstaltung dieser Art. Das bei der Benefizveranstaltung aufgeführte Stück ist Teil des regulären Spielplans und wird auch unabhängig von der Spendenaktion regelmässig aufgeführt.