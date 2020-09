Erfahren – Bereit - Praktiker

Erfahren - Benjamin Steiner ist seit 8 Jahren im Einwohnerrat Baden, das bringt eine grosse Erfahrung in der Politik mit sich. Diverse Voten in seiner politischen Karriere belegen sein Interesse am Wohlergehen der Stadt Baden.

Bereit - Ich kenne Benjamin Steiner als besonnene, ehrliche und kluge Persönlichkeit. Benjamin Steiner setzt sich nicht nur für Umweltthemen ein, er ist nicht nur ein „Grüner“- er hat für alle Einwohnerinnen und Einwohner, gleich welcher Denkweise, ein offenes Ohr. Aus meiner ehemaligen Kaderstellung bei der Stadtpolizei Baden weiss ich, dass Benjamin Steiner die Sicherheit in der Stadt Baden sehr viel bedeutet.

Praktiker - Benjamin Steiner ist ein Praktiker und Umsetzer. Viele seiner Ideen und Theorien setzt er mit viel Engagement und Motivation in die Tat um. Sein Berufswechsel vom Tierarzt zum Unternehmer ist nur eines von vielen Projekten das er umgesetzt hat.

Ich wähle Benjamin Steiner in den Stadtrat.

Max Romann, Rütihof