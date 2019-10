Der Limmichor feiert sein 25jähriges Bestehen

Am Wochenende vom 26. und 27. Oktober finden in Affoltern a. A. und Schlieren Konzerte des Limmichors statt. Begleitet wird der Chor vom Orchester «Con Brio» der Musikschule Knonauer Amt und der Kantonsschule Limmattal unter der Leitung von Corinna Meienberg & Band. Die Gesamtleitung hat Patrik Elsaid.

Der Chor des Spitals Limmattal feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen. Zwei Jubiläumskonzerte sind geplant und schon bald reif zur Aufführung. Der Konzertrahmen bildet eine Hommage an die ABBA-Männer Benny und Björn. Die beiden Show-Männer haben die Popmusik geprägt wie kaum andere. Damals von der Rock-Szene belächelt, entwickelte sich ABBA mit ihren zahlreichen Evergreens zur bekanntesten Popgruppe aller Zeiten. Mit durchdachten Arrangements, in denen einzigartige Rhythmen sich mit eingängigen Melodien verbinden, entstanden Songs mit Ohrwurmcharakter: Money Money Money, Mamma Mia, Super Trouper.

Lieder von ABBA verbinden. Patrik Elsaid hat es verstanden, die schönsten ABBA-Songs gespickt mit Liedern aus «The Greatest Showman» zu arrangieren. Orchester und Band geben den Kunstwerken von Benny & Björn den würdigen Background. Ein Konzertabend ist garantiert, an dem Jung und Alt zu den mitreissenden Songs singen und neben bei auch den 25jährigen Limmichor feiern werden. Eintritt frei. Kollekte.

AFFOLTERN A.A., Aula Ennetgraben, Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr

SCHLIEREN, kath. Kirche St. Josef, Uitikonerstrasse 32, Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr