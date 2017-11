Am Sonntagmorgen traf sich der Jodlerklub mit Angang zur jährlichen Bergtour. Vom Parkplatz bei der Grotte in Laupersdorf marschierte die gut gelaunte Truppe Richtung Längäggerte und bog auf der Höhe ab ins Büttlerwägli. Bevor der grosse Anstieg kam, legten wir eine Pause ein. Da wurden die Rucksäcke geöffnet, der Wein und der frischgebackene Speckzopf zum Apéro mit Freude verschlungen. Dazu wurde kräftig gesungen. Nach dem steilen Aufstieg gab es einen feinen Schnaps als Belohnung. Nach dieser Stärkung marschierte die fröhliche Truppe Richtung Bergrestaurant Bremgarten. Da gab es ein feines Mittagessen, und dazu wurde immer wieder gesungen. Am späteren Nachmittag wanderte die Jodlerfamilie steil hinunter zurück zu den Autos.