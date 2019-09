Wanderung durch den Pfynwald mit anschliessender Ueberraschung

Helena und Werner fuhren mit 20 frohgelaunten Wanderinnen und Wanderer nach Leuk. Es war eine Kurzwanderung angesagt, da ja für die Überraschung auch noch genügend Zeit eingeplant werden musste. Bereits im Zug ging das Rätselraten, was wohl die Überraschung sein wird, los. Nach dem Startkaffee lüftete Werner das Geheimnis und informierte uns, dass wir am Nachmittag den unterirdischen See in St-Léonard besuchen werden. Die Vorfreude war gross, denn nur Wenige waren schon auf diesem See.

Voller Elan marschierten wir Richtung Pfynwald. Der Pfynwald ist einer der grössten zusammenhängenden Föhrenwälder der Alpen und zugleich ein Naturschutzgebiet nationaler Bedeutung, das sich zwischen Leuk und Siders im Kanton Wallis erstreckt. Der Wald mit seinen wunderschönen Auenlandschaften bietet Platz für 130 Brutvogel- und 470 Pflanzenarten.

Auf schönen Waldwegen wanderten wir zum Illgraben, Pfyndenkmal, Pfaffusee und weiter zum idyllisch gelegenen Rosensee. Dort machten wir unseren Mittagshalt und konnten dabei Fische und diverse Vogelarten beobachten. Nach der Stärkung wanderten wir weiter und erreichten nach einer knappen Stunde und einem kurzen Auf- und Abstieg die Bushaltestelle Parc du Finges. Das Postauto brachte uns nach Siders und mit der Bahn fuhren wir nach St-Léonard. Nach einem 15-minütigen Fussmarsch erreichten wir den unterirdischen See. Wir mussten nicht lange anstehen und konnten bald nach unserer Ankunft ein Schiff besteigen. Richard, unser Schiffsführer, hatte nicht nur viele interessante Infos bereit, sondern sang auch noch wie ein echter Gondoliere in dieser feenhaften Umgebung. Der Applaus war ihm natürlich sicher. Die Wassergrotte wurde 1943 vom berühmten Höhlenforscher Jean-Jaques Pittard entdeckt und ist seit 1949 für Touristen zugänglich. In der Höhle herrscht eine angenehme Temperatur von 15 Grad und die Wassertemperatur beträgt konstant 11 Grad. Der glasklare See ist 300 Meter lang, 20 Meter breit, 10 Meter tief und der grösste natürliche, schifffahrbare Höhlensee Europas. Die spiegelglatte Seeoberfläche misst 6000 Quadratmeter. Im Winter 2000 löste sich von der Decke ein zwei Tonnen schwerer Felsbrocken. Die Höhle musste geschlossen und für 2,5 Mio Franken saniert werden. 2003 wurde sie für die Besucher wieder geöffnet. Nach dieser zauberhaften Schifffahrt, die wir mit Kaffee und Glace abrundeten, machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof. Bei fröhlicher Stimmung und vielen Gesprächen sind wir pünktlich in Olten eingetroffen.

Sibylle Reimann