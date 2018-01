Bergwandergruppe Olten - Winterwanderung auf der Melchsee Frutt

Nicht nur die Skisportler zog es an diesem Tag in die Berge, nein, auch die Bergwandergruppe Olten machte sich auf den Weg in den Schnee, gutes Wetter war angesagt. Helena und Werner Studer reisten mit 33 motivierten Winterwanderfreunden Richtung Luzern – Sarnen - Stöckalp und mit der Luftseilbahn auf die Melchsee-Frutt. Da die SBB leider nicht ganz pünktlich war, konnten wir dem Anschlusszug von Luzern nach Sarnen nur noch verblüfft, aber auch etwas genervt nachwinken. Infolgedessen hiess es halt auf den nächsten Zug an der Kälte warten. Auch in Sarnen war dann wiederum Warten angesagt und alle waren froh um den endlich eingetroffenen, angenehm geheizten Bus. Auf der Fahrt zur Stöckalp tauchte schon bald die prächtige Bergwelt aus dem dichten Nebel auf. Trotz emsigem Treiben auf der Stöckalp mussten wir uns nicht lange gedulden, die moderne Seilbahn transportierte unsere Gruppe rasch an die Sonne, auf die Melchsee-Frutt. Wir wurden von einer bissigen Bise empfangen, aber zum Glück konnten wir uns ja im nahegelegenen Restaurant Posthuis bei Kaffee und feinen Gipfeli richtig aufwärmen. Werner begrüsste uns zur ersten Wanderung im neuen Jahr und freute sich natürlich über die grosse Gruppe. Beim Aufbruch heizte die Sonne schon ganz schön ein, und wir wanderten auf gut präpariertem Weg Richtung Tannalp. Unterwegs, umgeben von tiefblauem Himmel, dem Bonistock, dem Titlis und den Wendenstöcken wurde das Gruppenbild geknipst. Es war nun nicht mehr weit bis ans Ziel, aber auf den letzten Metern kam man doch noch ins Schwitzen. Alle genossen im Restaurant Tannalp eine feine Suppe, Kuchen oder was das Herz begehrte. Beim gemütlichen Schwatzen vergingen die Stunden wie im Flug. In der Zwischenzeit hatten dunkle Wolken den Himmel überzogen, und die Sonne liess sich auf unserem Rückweg nicht mehr blicken. Bald gondelten wir wieder zu Tal und gönnten uns im Bistro noch einen Schlusstrunk. Die Heimreise verlief ohne Probleme. Fröhlich gestimmt und erfüllt von einem wunderschönen Tag verabschiedeten wir uns voneinander, natürlich auch schon voller Vorfreude auf die nächste Winterwanderung.

Programm und Informationen erhält man unter:

www.bergwandergruppe-olten.ch Auskünfte unter 079 570 05 02 oder mittels E-Mail an wernerstu@bluewin.ch.

Edith Meier