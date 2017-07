Rund 65 Vereinsmitglieder und Gäste nahmen an der 66. GV des SSV (Schweiz. Schiedsrichter-Verband Region Solothurn) im Clubhaus des FC Niederbipp teil.

Präsident Thomas Rötheli führte souverän durch die verschiedenen Traktanden. Aktueller Mitgliederbestand: 24 Ehrenmitglieder (8 aktive), 114 Veteranen/Freimitglieder und 216 aktive SR/Insp/Instr.

In der vergangenen Saison ist leider unser Ehrenmitglied Gerhard Ingold verstorben.

Die Kasse weist einen Gewinn von CHF 455.39 auf. Auch in diesem Vereinsjahr wurde in der „fair-play-Aktion“ Geld für eine Institution gesammelt. So konnte der Betrag von CHF 2‘017 der „Sternschnuppe - Ihre Spende macht Kinderträume wahr“ überwiesen werden.

Der „alte“ Vorstand wird von der Versammlung wiedergewählt:

Präsident: Thomas Rötheli

Sekretär: Daniel Käser

Materialverkauf: Rico Bader

SR-Mannschaft: Claudio Marra

Kassier: Stephan Dünner

Folgende SR werden für Ihre jahrelange SR-Tätigkeit geehrt:

10 Jahre

Samuel Bohren, Philipp Lüthi und Kemal Tasdemir

(abwesend: Tobias Beeler, Realino Gerardi, Yassin Male, Hakan Saral, Ismet Shahini und Hasan Tabakovic) 15 Jahre

Robert Berger (abwesend: Asmir Memic) 20 Jahre

Walter Brosi, Arif Spaiu und Vojko Vukojevic

(abwesend: Nurettin Karatas und Reshit Morina) 25 Jahre Ivo Ravlija, Herbert Rieder, Beat Weber und Stephan Dünner 30 Jahre

Urs Kohler und Thomas Peduzzi 35 Jahre



Christian Neuenschwander (abwesend)



Herzliche Gratulation allen Jubilaren!

Im Anschluss wünschte unser Präsident den Anwesenden eine erholsame Sommerpause und einen guten Start in die neue Saison 2017/18.

