Generalversammlung der Musikgesellschaft Stüsslingen

Kürzlich fand im Restaurant Trotte in Erlinsbach die 120.Generalversammlung der Musikgesellschaft Stüsslingen statt. Der Präsident Stefan von Arx leitete souverän seine erste Generalversammlung und hielt Rückblick auf ein intensives Vereinsjahr mit verschiedenen Auftritten und Anlässen. Wie üblich begannen wir unser Vereinsjahr mit der Begleitung der Erstkommunikanten am Weissen Sonntag. Weiter ging es mit unserem Muttertagskonzert, einem Ständli an der Firmung in Stüsslingen und dem Regionalmusiktag in Mümliswil vor den Sommerferien. Unsere Vereinsreise im August führte uns nach Unterbäch im Wallis. Nach der Ankunft am Samstag machten wir eine Wanderung, nach dem späten Mittagessen fuhren wir mit den Trottinetts wieder ins Tal zurück. Am Sonntag besichtigten wir den unterirdischen See von St. Léonard und legten auf dem Rückweg in Montreux einen Zwischenstopp ein.

Demissionen lagen an dieser GV keine vor, so konnten alle Chargierten wieder in ihren Ämtern bestätigt werden.

Die Ämterverteilung sieht im neuen Vereinsjahr also folgendermassen aus:

Vorstand: Stefan von Arx, Deborah Studinger, Christian Aregger, Jonas Eng und Luzia Studinger.

Musikkommission: Regula Guldimann (Präsidentin), Urs Bachofer (Dirigent), Regula Bachofer, Eva Studinger.

Für vorzüglichen Probenbesuch durften Isabella Bachofer und Regula Guldimann ausgezeichnet werden.

Es freut uns ganz besonders, dieses Jahr sogar vier Neumitglieder in unseren Verein aufnehmen zu dürfen. Es sind dies: Jacqueline Huber, Nick Leuenberger, Marianne Lüscher und Lothar Stoltenberger.

Für das Jahr 2019 wurde wieder ein interessantes Jahresprogramm zusammengestellt:

Begleitung der Erstkommunikanten (5. Mai), Muttertagskonzert (12. Mai), Chilbi Raclettestube (9./10. Nov.), sowie Geburtstagsständlis und andere Anlässe. Auch der Termin für das nächste Jahreskonzert steht bereits, es ist dies der 18. Januar 2019.

Ab April 2019 wird die Musikgesellschaft Stüsslingen wieder im Dorf unterwegs sein für ihren Passiveinzug.

Die Musikgesellschaft dankt der Bevölkerung für das grosse Wohlwollen und die Unterstützung beim Passiveinzug, beim Besuch der Konzerte und Ständlis und bei den Festanlässen.

Spielen Sie ein Instrument und hätten Sie Freude in einem Verein mitzumachen, die Musikgesellschaft Stüsslingen freut sich immer über neue Musikantinnen und Musikanten.

MGS