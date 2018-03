Eiserne Hochzeit

Berta und Franz Schmid-Ammann feiern am Ostermontag, 2. April 2018, ihren 65. Hochzeitstag. Dies wird in einem Gottesdienst in der Kapelle Full wie auch danach im Kreis der Familie gefeiert.

Das Ehepaar war lange in der Landwirtschaft tätig und erlebte die fortschreitende Mechanisierung, z.B. von der Püppeliernte bis zum Mähdrescher. Sie stellten sich den vielfältigen Herausforderungen und konnten vor einigen Jahren den Hof einem ihrer Söhne übergeben. Heute geniessen sie ihren ausgefüllten Lebensabend im "Stöckli". Im Alltag unterstützen sie sich gegenseitig. Berta kocht immer noch gerne selber. Sobald Franz sich von seiner Erkrankung erholt hat, erledigen sie die Einkäufe im Dorfladen wieder selbständig. Beide haben Freude an der Natur und freuen sich auf den Frühling, um die Sonne auf dem neuen Sitzplatz zu geniessen. Sehr gerne spazieren sie dem Rheinufer entlang. Besonders freuen sie sich über die Besuche ihrer Kinder, Enkel und deren Familien.

Damit sie im Alltag zurechtkommen, werden sie von ihren Kindern liebevoll unterstützt. Beide interessieren sich dafür, was in der Welt geschieht und informieren sich darüber in Nachrichten und Zeitungen.

Wir gratulieren Berta und Franz Schmid-Ammann zum Fest der Eisernen Hochzeit und wünschen ihnen gute Gesundheit und viel Freude im Alltag; ganz nach dem Motto, das Franz kürzlich resümierte: «ned jammere, öber da, wo nöme got, Freud ha, a dem, wo bis jetzt gange esch!»

Eure Kinder, Enkel und Urenkel