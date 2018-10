So sehen strahlende Gesichter aus! Die Berufsinfo-Messe Aareland, welche vom 4. bis 6. September 2018 in der Stadthalle Olten stattfand, zeigte an 72 Aussteller-Ständen über 200 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf. Einer der meist besuchten Ständen war der beliebte Stand der Erlebniswelt Funtastic Technic, wo die Messebesucher technische Berufe hautnah erleben, selber Hand anlegen und eigene Teile fertigen und mit nach Hause nehmen konnten. Nebst den Informationen zu den Berufen hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, am Gewinnspiel um den iPad der 6. Generation teilzunehmen. Der glückliche Gewinner konnte bei der Franke Schweiz AG seinen Gewinn entgegennehmen. Heinz Kattau, Leiter Berufsbildung und Vertreter der Funtastic Technic, überreichte dem strahlenden Gewinner den Preis. (Text und Foto von Urs Blaser, Rickenbach)