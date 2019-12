Besinnliche Weihnachtsfeier im Jahre 2019 in Giebenach

Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung (Frenkendorf, Füllinsdorf, Arisdorf, Giebenach)

Weihnachten die Zeit, wo die Besinnung bei vielen von uns einkehrt. Und im Jahr 2019 war Giebenach an der Reihe. 180 Anwesende waren die Gäste. Am Samstag, den 14. Dezember 2019, um 14.30 Uhr, in der Mehrzweck-Halle in Giebenach fand dies alles in einem festlichen Rahmen statt. Der Gospelchor Dreikönig aus Frenkendorf/Füllinsdorf, dann die „Line Dance - Gruppe“ der Damenriege Giebenach und Pfarrer Lukas Michel konnte der Weihnachtsfeier den festlichen Rahmen vermitteln. Und kulinarisch verwöhnten alle Anwesenden im Saal die Damenriege des Turnvereins, unterstützt von der Männerriege. Auch hatte es den schön geschmückten Weihnachtsbaum mit Kerzen. Zu erwähnen sind auch die Begrüssungsworte vom Präsidenten Urs Burkhart. Und wie jedes Jahr dies alles grossartig in die Wege geleitet vom OK des Seniorenvereins. Dann auch der Dank von Walter Kern an die Heinzelmännchen und Weibchen von Giebenach, die dies alles in der Turnhalle gestaltet hatten. Es geht hier um die gedeckten Tische mit Kerzen und Weihnachtsgebäck. Verdankt wurde dies selbstverständlich auch von allen Anwesenden mit sehr viel Applaus. Man kann ruhig so schliessen, was der Wert von einer Dorf - Familie auch heute noch eine grosse Bedeutung hat.. Es gab auch ein gutes Essen, (Grüner Salat, Schweinsbäggli mit Kartoffelstock). Dann auch den Kaffee, gesponsert von der Gemeinde. Gesungen wurden auch die Lieder „Stille Nacht, heilige Nacht und Oh Du Fröhliche. Die Pflege der Gemeinschaft in einem gewissen Alter ist auch heute noch zu bejahen. Und dies dank den Verantwortlichen vom Seniorenverein jedes Jahr abwechselnd in den Dörfern von Frenkendorf, Füllinsdorf, Arisdorf und Giebenach. Nächstes Jahr, also das Jahr 2020 wäre Füllinsdorf an der Reihe.