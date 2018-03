Fort vom trüben Mittelland, ab in die Berge, an die Sonne. Diese Wunschvorstellung erfüllte sich für das Team der Besenbeiz Mostlaube am Schneewochenende voll und ganz. Die Lenzerheide zeigt sich am Samstag tief verschneit von seiner sonnigsten Seite. Alle genossen die weisse Winterlandschaft in vollen Zügen auf sportliche und gesellige Weise.

Aktiv und stimmungsvoll ging es auch beim Après-Ski zu und her. Der DJ im «Obertor» brachte die Hütte mit fetziger Party-Musik richtig zum Kochen, so dass sich selbst ältere Mitarbeitende als verkappte Partylöwen, beziehungsweise als -Löwinnen outeten. Peter und Monika legten gar in Skischuhen ein Tänzchen aufs Parkett

Nach dem feinen Nachtessen und der Nachtruhe im Hotel Stäzerhorn verbrachte man den teilweise nebligen Sonntag beim Skifahren, Schlitteln, Kutschenfahren, Baden oder beim Winterwandern. Danach ging es per PW problemlos zurück nach Lengnau.

Das Schneeweekend wurde aus der gemeinsamen Trinkgeldkasse des Personals bezahlt. Für einen grosszügigen Zustupf und für die tadellose Organisation sorgten Peter und Monika Laube. Nach der Winterpause eröffnen sie am 17. März ihre achte Saison in der Mostlaube. Wie sich am Schneeweekend zeigte, dürfen sie auf motivierte Helferinnen und Helfer zählen. Über Angebot und Öffnungszeiten gibt die Homepage www.mostlaube.ch Auskunft.