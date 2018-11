Die Josef Wiederkehr Bauunternehmung AG hat am Freitag, 23. November einen Besuchstag durchgeführt. Dabei durften wir wie bereits im Vorjahr anlässlich des Zukunftstages wiederum zahlreiche Schülerinnen und Schüler der Oberstufenschule Spreitenbach begrüssen. 16 Schülerinnen und Schüler machten sich auf der Baustelle Hornbach in Zürich ein eigenes Bild von den vielseitigen Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Baubranche.

Die Bauunternehmung Josef Wiederkehr AG legt viel Wert auf die Ausbildung von Lernenden. Wir führten daher am heutigen Freitag einen Besuchstag für Jugendliche von der Oberstufenschule Spreitenbach durch. Auf unserer Baustelle in Zürich Hornbach erhielten sie einen praxisnahen Einblick in das Baugewerbe. Aus erster Hand konnten sie sich beim Geschäftsführer Philip Enzler und beim Polier und Berufsbildner Carlo Catania über die Arbeit auf einer Baustelle informieren.

Um den Jugendlichen jedoch nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen praktischen Einblick in die Baubranche zu gewähren, bereiteten wir verschiedene Arbeiten vor: So konnten die Schülerinnen und Schüler ihr handwerkliches Geschick unter anderem bei Schalungs- und Maurerarbeiten unter Beweis stellen.

Lehre im Baugewerbe als solides Fundament für eine Berufskarriere

Im Verlaufe des Besuchstags erfuhren die Jugendlichen auch mehr über die Aufstiegschancen in der Baubranche: vom Maurer zum Kranführer, Architekten oder gar Ingenieur – im Baugewerbe ist alles möglich.

Was es dazu braucht, ist eine generelle Freude an der Arbeit im Freien, Wetterfestigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, handwerkliches Geschick, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Kraft, Ausdauer, räumliches Vorstellungsvermögen, gute Noten in Mathematik und Deutsch sind Pluspunkte.

Die Josef Wiederkehr Bauunternehmung AG selbst legt grossen Wert auf gut ausgebildete Fachkräfte. Daher sehen wir es als wichtige Aufgabe an, jungen Menschen eine qualifizierte Lehre zu ermöglichen. Regelmässig bilden wir junge Leute als Maurer und selbstverständlich auch als Maurerinnen aus.