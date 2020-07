Als ich kürzlich um etwa 8 Uhr abends auf dem Nachhauseweg eine kleine Brücke des Sengelbaches in der Telli überquerte, hörte ich plötzlich ein rascheln. Ein Biber ging die Böschung hinunter und gleitete elegant ins Wasser und fing an sein Nachtessen genüsslich einzunehmen. Habe mich laut bemerkbar gemacht, doch der Biber war so ins Fressen vertieft, das er mich gar nicht bemerkte. Habe ihn noch minutenlang genüsslich beobachtet.