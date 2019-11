Bibliothek Eiken: Der Platz wird knapp? Papperlapapp!

Buchstart ist ein gesamtschweizerisches Projekt zur Frühsprachförderung. Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln ist eine Buchstart-Bibliothek und organisiert so auch immer wieder Anlässe für die Kleinsten. Der Platz wurde an diesem Nachmittag nicht nur in der Geschichte knapp…

Für Kinder ab drei Jahren hatte das Bibliotheksteam am Mittwochnachmittag, 30. Oktober 2019, die Leseanimatorin Pia Lanz-Kaiser engagiert und freute sich riesig über die erneut so grosse Teilnehmerzahl. 46 Besucher (30 Kinder mit 16 Erwachsenen) lauschten gespannt der wunderbar witzigen Geschichte „Der Platz wird knapp? Papperlapapp!“, in der eine kleine Maus auf der Suche nach einem neuen Zuhause ihr Traumhaus findet, aber erst noch um einen Platz darin kämpfen muss. Dabei lässt sie sich nicht von grösseren, angsteinflössenden Tieren verjagen - im Gegenteil. Sie ignoriert deren Drohungen mit einem „Papperlapapp“ und zeigt ihnen mutig und mit viel Selbstvertrauen, wie toll es gemeinsam sein kann, wenn man nur etwas zur Seite rutscht und dem anderen auch Platz lässt.

Nachdem zuvor in der Bibliothek ebenfalls ziemlich zusammen gerutscht werden musste, konnte man sich danach wieder etwas verteilen. Jedes Kind durfte sich dann nämlich ein kleines, aufklappbares Papierhaus bemalen und die Maus aus der Geschichte als Haus-Bewohnerin einkleben.

Nach einem feinen Zvieri mit Kuchen, Äpfeln, Trauben und anderen Knabbereien blieb dann auch noch genug Zeit, um die Bibliothek zu entdecken und einige Büchlein anzuschauen. Das Bibliotheksteam freute sich ausserdem, zwei neue Familien für eine Mitgliedschaft gewinnen zu können.

www.bibliothek-eiken.ch