Auch die BVB scheint sich dem Unsinn aus Amerika anzuschliessen. Sie "spart" Tramkurse ein und lässt die Kunden im Regen stehen. So geschehen am letzten Freitag in Riehen beim Umsteigen vom Bettinger-Bus in das 6er Tram. Bei meiner Nachfrage im folgenden Tram informierte uns die Wagenführerin, dass der Kurs um 23:27 "wegen Personalmangel" eingestellt wurde. So sparen sie auf Kosten der Kunden.

Werner Gerber, Oberwil