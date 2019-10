An der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung in St. Gallen präsentiert der Ehrengast «IG Schweizer Volkskultur» das vielfältige Schweizer Brauchtum mit Trachten aus allen Kantonen, Jodeln, Blasmusik, Volkstanz, Gesang, Alphörner, Fahnenschwingen, Hackbrettmusik, Kunsthandwerk und vieles mehr im Messegelände. Die Interessengemeinschaft Schweizer Volkskultur und ihre 23 angeschlossenen Organisationen pflegen, fördern und entwickeln das traditionelle Kulturgut. Schauen Sie zu beim Tanzen, Musizieren und Singen. Machen Sie selber mit und erleben Sie Schweizer Traditionen und Schweizer Volkskultur hautnah.

Halle 9.1.2

Sonderschau «Dresscode – Schweizer Trachten, Costumes Suisses, Costumi Svizzeri, Costums Svizzers»

Entdecken Sie das Schweizer Trachtenleben in seiner ganzen Pracht. Moderne und historische Trachten aus allen Kantonen der Schweiz, imposante Bilder mit Trachtensujets, lebensgrosse Fotografien etc. zeigen die Vielfalt der Schweizer Trachten von gestern bis heute und lassen erkennen, aus welcher Region der Schweiz eine Trachtenträgerin oder ein Trachtenträger kommt. Eine Auswahl an Trachten, die angefasst und verglichen werden dürfen, steht ebenfalls zur Verfügung.

Aktionsbühne unter dem Motto «Zusehen, Zuhören, Mitmachen»

Schauen Sie den Handwerkskünstlern beim Weben, Klöppeln, Stricken, Plissieren und Hauben machen über die Schultern und geniessen Sie die Darbietungen verschiedener Brauchtumsgruppen mit Musik, Tanz und Gesang. Oder möchten Sie einen Crash-Kurs zu Naturjodel, Bödele, Volkstanz, Chlefele, Bäsele, Schelleschötte, Alphorn oder Talerschwingen besuchen? Hereinspaziert – leben und erleben Sie Schweizer Volkskultur pur!

Samstag, 12. Oktober 2019, 10.00 Uhr / 14.00 Uhr

Lebendige Volkskultur am OLMA-Umzug und Festakt am Nachmittag in der Arena

Beim Festumzug durch die St. Galler Innenstadt begeistern rund 1000 Aktivmitglieder der einzelnen Spartenverbände die Zuschauer mit 32 ausgefallenen Umzugs-Sujets u.a. mit singen, jodeln, tanzen und musizieren. Auch Bräuche wie die Alpstobete oder der Baselbieter Banntag sind vertreten. Sportlich zeigt sich der Schwinger- und Hornusserverband und der Verein Schweizer Spitzenmacherinnen macht auf das Handwerk aufmerksam. So viel verschiedenes Brauchtum an einem Umzug hat man aber kaum einmal gesehen.

Als Auftakt zum Festakt in der Arena ist der Schweizer Jugendchor zu hören und anschliessend präsentiert sich der Ehrengast mit einem abwechslungsreichen Programm: Tambouren, Alphornklänge, Chorgesang, Volksmusik, Jodel, Blasmusik und Volkstanz, umrahmt durch die Grussworte der St. Galler Regierung und dem Präsidenten der IG Schweizer Volkskultur, Albert Vitali.

Messe Öffnungszeiten: täglich 9 - 18 Uhr

Redaktion Aargauer Trachtenfenster