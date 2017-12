"Bravo-Hits 2018-Die 90er-Show"

Unter diesem Motto steht der diesjährige Unterhaltungsabend des Turnverein Biezwils. Die Turnenden werden die Zuschauer/innen zu den Bravo-Hits mit tänzerischen Darbietungen unterhalten. Zudem wird das Theaterteam die Zuschauer mit dem Stück "Lars vom Mars" zum Lachen bringen: Als bei der Bauernfamilie Bürli plötzlich ein Raumschiff auf ihrem Hof abstürzt, staunen sie nicht schlecht. Der Marsianer Lars wird von den hilfsbereiten Leuten sofort aufgenommen und erhält von ihnen Unterstützung, um wieder nach Hause zu gelangen. Aber da ist die aufdringliche Nachbarin Grithli, welche Verdacht schöpft und mithilfe eines Reporters den Aufenthaltsort des Ausserirdischen publik machen will. Als wäre das nicht schon genug, kommt auch noch ein bekannter Ufoforscher auf den Lindenhof zu Besuch, was das Versteckspiel von Lars nicht gerade vereinfacht. Erschwerend kommt hinzu, dass Miggi und ihre Tochter von Bürlis Hofladen einige Produkte kaufen wollen. Doch leider verwechseln sie die feinen Kostbarkeiten mit ausserirdischen Materialen, deren Wirkung nichts Gutes erhoffen lässt. Nun brauchen Seppi und Anni eine gute Idee, alle unerwünschten Gäste vom ausserirdischen Besucher abzulenken. Ihr Plan sei an dieser Stelle noch nicht verraten... Wenn Sie aber wissen möchten, wie die Familie Bürli dieses Problem löst, besuchen Sie uns am SA 13.1./SO 14.1., am SA 20.1. oder am DO,18.1.2017 (nur Theater) in der Mehrzweckhalle in Lüterswil. Wir freuen uns auf Sie. Genauere Informationen unter www.tvbiezwil.ch