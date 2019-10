Bremgarter 6. Klässler lesen schaurig gruselige Geschichten vor

Seit den Sommerferien haben sich die Bremgarter 6. Klässler mit verschiedenen Textsorten wie Sagen, Legenden, Gespenstergeschichten und Märchen auseinandergesetzt.

Grusel - Café

Als Abschluss bereiteten sie in Partnerarbeit verschiedene Texte vor, welche sie in der letzten Oktoberwoche, passend zu Halloween, im Restaurant JoJo der St. Josefstiftung an eigens dafür dekorierten Tischen vorlesen durften. Die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich aus der Menü-Karte eine Geschichte auswählen und bei Kerzenlicht eintauchen in eine schaurige Geschichte, welche auch oft noch mit passenden Geräuschen oder gar Flötentönen untermalt wurde.

Herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern und dem Restaurant JoJo für die Gastfreundschaft.