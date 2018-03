Am Samstag, 24. März 2018 fand der traditionelle Bring- und Nimmtag der Gemeinde Weiningen auf dem Areal des Quartierzentrums Föhrewäldli statt. Die Organisation übernahm wie immer der Quartierverein Fahrweid. Zugleich führte der Frauenverein Weiningen ihren Osterverkauf durch. Das wunderschöne, sonnige Wetter und die frühlingshaften Temperaturen halfen mit, dass der Bring- und Nimmtag wieder ein Erfolg wurde. Beim Eintreffen der ersten Helfer entdeckte der Verfasser hinten auf einem Parkplatz des Quartierzentrums schon 4 Plastikstühle und einen Sonnenschirm, die jemand vor dem Bring- und Nimmtag dort platziert hatte. Glücklicherweise waren diese aber noch in einem guten Zustand. Wie gewohnt fingen die Helfer schon um 07.30 Uhr mit dem Aufstellen der Tische, Bänke und auch der Zelte an, da um 08.30 Uhr die ersten Sachen gebracht werden konnten. Viele Gebrauchsgegenstände für die Küche, Geschirr, Sportartikel, Haushaltgegenstände, Spielsachen, Skis, Langlaufskis, kleine Möbelstücke, Bücher usw. wurden gebracht aber auch sehr viel wieder mitgenommen. Um 09.00 Uhr wurde dann der Bring- und Nimmtag offiziell eröffnet und die vielen Leute die schon warteten suchten sich die schönsten Sachen aus, die schon gebracht wurden. Freundlicherweise konnten wir die Tische unter dem gedeckten Teil des Quartierzentrums Föhrewäldli aufstellen und auch die Toiletten durften wird vom Föhrewäldi benutzen. Beim Pavillon führte der Quartierverein eine kleine Festwirtschaft. Morgens mit Kaffee und Gipfeli und ab 11.00 Uhr gab es Bratwürste, Servelas und Pommes frites. Besonders über die Mittagszeit lief die Festwirtschaft so gut, dass wir zu wenig Würste und Pommes frites hatten und man noch nachkaufen musste. Zudem hatte die neu gekaufte Fritteuse einen Stecker der wohl passte, aber ein entsprechendes, langes Kabel fehlte, sodass nur die kleine Fritteuse zur Verfügung stand und man einfach etwas auf die Pommes frites warten musste. Dieses Jahr verkauften wir die Torten und Kekse des Frauenvereins Weiningen in unserer Festwirtschaft und der Erlös, der an das 'Zentrum Spielzeit' (begleitet Kinder und Jugendliche und ihre Familien mit einem Trauma, einer Behinderung oder einer Krankheit) ging, wurde separat verrechnet und dem Frauenverein überwiesen.

Ab 12.00 Uhr durfte nichts mehr gebracht, sondern nur noch Sachen mitgenommen werden. So gegen 13.30 Uhr flaute der ganze Bring- und Nimmtag ab und als dann keine Leute mehr irgendetwas suchten, konnte man mit dem Aufräumen beginnen. Um 17.30 Uhr waren die Helfer und Helferinnen mit dem Aufräumen fertig. Ein arbeitsreicher Tag konnte gut abgeschlossen werden.