Bruno Grässli – 40-jähriges Arbeitsjubiläum

Mit Tusche, Transparentpapier, Rasierklingen und «Beseli» bist du am 02.06.1980 im Bauingenieurbüro Gerber + Partner im Gemeindehaus in Windisch gestartet. Dein Arbeitsort ist seit 40 Jahren derselbe, die Ingenieurpläne konstruierst du – Ende der 80er-Jahre als Pionier - natürlich schon längstens mit Hilfe des Computers. Ein wahres Lebenswerk, welches dich mit Stolz erfüllen darf. Es ist uns eine Ehre dich noch immer an Bord zu haben! Danke für die langjährige Zusammenarbeit und herzliche Gratulation von deinen 20 Arbeitskolleginnen und -kollegen, von denen übrigens 13 bei deinem Dienstantritt noch gar nicht geboren waren …

Sobald es wieder erlaubt ist, klopfen wir dir kräftig auf die Schulter und stossen mit dir an!

Dein Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG Team