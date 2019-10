Buchvernissage

Peter Voellmy

Roman: Der Heilige Thomas von Aarau

Stadtbibliothek Aarau

Freitag, 15. November 2019 - 18 Uhr

Der Aarauer Regisseur, Gründer des Freilichttheaters und Nachtwächter von Aarau präsentiert seinen neusten Roman. Eintritt frei. Mit Apéro.

Musikalische Begleitung: Ernst Käser

In diesem rasant und locker geschriebenen Roman erzählt Peter Voellmy die Geschichte des Heiligen Thomas von Aarau. Zum Inhalt: 1. Teil

Thomas Gärtner ist ein junger Grundschullehrer. Er lebt in der schweizerischen Kleinstadt Aarau. Er ist voller Enthusiasmus für seinen Beruf. Eines Tages hat er mit seinem Fahrrad einen schweren Unfall und geht durch ein intensives Nahtoderlebnis. Er überlebt nur ganz knapp. Danach ist nichts mehr wie zuvor. Seine Mutter hilft ihm und unterstützt ihn so gut sie kann.

Thomas geht durch eine lange klinische Rehabilitation und bemerkt, dass sich seine Persönlichkeit verändert hat. Er stellt fest, dass sich ihm Tiere nähern und keine Scheu zeigen. Mit der Zeit werden es immer mehr. Thomas erkennt, dass er Menschen durch Handauflegen und seine Präsenz heilen kann.

Er hilft einer Stotterin und heilt eine durch Kinderlähmung gepeinigte Frau.

Es kommen immer mehr Hilfesuchende zu ihm. Er wird zum Heiligen Thomas von Aarau.

Er kann über Wasser gehen.

Die Medienwelt stürzt sich auf ihn. Er wird zum hilflosen Spielball der Nachrichten. und kann sich kaum wehren. Thomas erlebt erstaunliche Abenteuer und findet seine grosse Liebe. Eine fantastische Geschichte.

Mit diesem Roman ist dem vielseitigen Künstler ein ganz besonderes Werk gelungen. Es bietet eine mitreissende Geschichte und beste Unterhaltung. Weitere Infos unter www.petervoellmy.ch