Es gibt keinen Grund, ein Budget mit einem positiven Ergebnis von CHF 629'300.00 abzulehnen. Wohlen kann nicht noch mehr einsparen ohne die eigene Infrastruktur an die Wand zu fahren. Wohlen braucht Verbesserungen auf der Einnahmenseite. Diese Verbesserungen können aber nur durch Investitionen erreicht werden. Investitionen wie sie auf dem Isler-Areal schon lange angedacht sind. Ein attraktives Zentrum soll hier nach einem vorgegeben Gestaltungsplan entstehen. Einen Gestaltungsplan der mit einem politischen Prozess über Jahre erarbeitet wurde. Keine Wohnsilos wie immer fälschlicherweise behauptet wird. Nein, ein freundliches Zentrum mit Geschäften, Wohnungen und mit einem öffentlichen Platz mit Zugang an die Bünz soll hier entstehen. Ein Zentrum das zu verweilen einlädt. Das bringt Wohlen weiter und Mehreinnahmen in Millionenhöhe die wir doch so dringend brauchen.

Ja zum Budget 2018 und ein Nein zur Isler Oase. Diese Politik vertrete ich und die CVP-Wohlen mit Liste 2

Fraktionspräsident der CVP-Wohlen Meinrad Meyer