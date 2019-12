Bürgergemeindeversammlung vom 18. Dez. 2019

Gemeindeversammlung der Bürgergemeinde Trimbach

An der Bürgergemeindeversammlung am 18. Dez. 2019 in der weihnachtlich geschmückten Bürgerstube im Kaltenbrunnenhof Trimbach konnte der Präsident Martin Staub 10 Bürgerinnen und 15 Bürger, darunter vier Ehrenbürger, begrüssen.

Nach der Wahl der beiden Stimmenzählerinnen und der Totenehrung verlas der Gemeindeschreiber Franz Lutz das sehr ausführliche Protokoll von der letzten Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2019. Diesem Protokoll wurde mit einem kräftigen Applaus zugestimmt.

Auch dem Antrag zur Genehmigung des Nachtragskredits von 42'500 Fr. für die Hangsicherung hinter dem Forstwerkhof wurde einstimmig zugestimmt.

Der Voranschlag 2020 weist in der Bürgerrechnung einen Ertragsüberschuss von 46’500 Fr. und in der Forstrechnung einen Aufwandüberschuss von 43’085 Fr. auf. Das ergibt erfreulicherweise einen Gesamtertragsüberschusses von 3’415 Fr., trotzdem im neuen Jahr wieder viele Aufgaben gelöst und bezahlt werden müssen und die zusätzliche Abschreibung von 20'000 Fr. für die Hangsicherung hinter dem Werkhof im Voranschlag bereits enthalten ist. Die Finanzverwalterin Maya Gerny erläuterte die Abweichungen vom Budget 2019. Dem Voranschlag 2020 wurde ohne Gegenstimme zugestimmt.

Nun orientierte der Präsident die Anwesenden, dass der Bürgerrat seit der letzten Versammlung folgenden Gesuchstellern das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat:

- Frau Filiz Yldirim mit Sohn Mert

- Herr Emrah Kadriji Mit Tochter Erlena und Sohn Matin

- Herr Kevien Sivarajah

- Frau Mithun Sivarajah

- Frau Kabisha Karuneswaran

- Herr Kagithan Karuneswaran

- Frau Kajaana Karusnewaran

- Herr Jasvir Singh Negah mit den Töchtern Sarvjot Kaur, Harlin Kaur und Sargun Kaur

- Frau Sonja Lofaro

- Herr Sajjad Habib mit den Töchtern Aliza, Alina und Amina

- Frau Shijana Poobalachandran

Zum Schluss erwähnte der Präsident noch den sehr gelungenen Anlass „Lichterweg im Advent“, den die Bürgergemeinde am letzten Wochenende im Graben durchführte. Dann dankte er allen Anwesenden für ihr Erscheinen und ihr Interesse an der Bürgergemeinde, Maya Gerny, Ruth und Markus Studer für die schöne adventliche Tischdekoration, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, den Kommissionsmitgliedern, der Finanzverwalterin, dem Gemeindeschreiber und dem Forstpersonal für ihre gute Arbeit im vergangenen Jahr. Er wünschte allen frohe Festtage und lud alle noch ein zu einem kleinen Imbiss und einem Glas Wein.

Der Gemeindeschreiber Franz Lutz dankte im Namen der Bürgergemeinde dem Präsidenten Martin Staub für seine geleistete grosse Arbeit. Alle Anwesenden verstärkten diesen Dank mit einem kräftigen Applaus.

Toni Friker