Bisher gut gemacht!

Das mehrheitlich bürgerliche Regierungsteam hatte in den letzten Jahren keinen einfachen Job: Es galt, die Kantonsfinanzen zu sanieren und viele Grundlagenarbeiten zu machen, damit unser Kanton wieder blühen kann. Diesen Job haben sie gut gemacht! Früher als erwartet konnte das Team bereits 2017 schwarze Zahlen vermelden und mit dem kürzlich vorgestellten Aufgaben- und Finanzplan 2019-2022 zeigt sich: Die Zahlen bleiben schwarz und das Regierungsteam kann den Kanton nun auf dieser guten Grundlage weiter gestalten. So konnten sie unter anderem eine visionäre Entwicklung im Polyfeld mit einem Cluster Sekundarstufe II präsentieren. Nach der organisatorischen Zusammenlegung der Berufsfachschulen wird ein neues Zentrum für Brückenangebote Baselland gebildet. Regierungspräsidentin Monica Gschwind setzt hier ein wichtiges Zeichen für die Berufsbildung, so dass unsere Jungen massgeschneiderte Lösungen erhalten.