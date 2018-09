5 Gründe für Wermuth



1. Die Zeit ist reif für eine profiliert linke Persönlichkeit



Nachdem Pascal Bruderer die Aargauer und Aargauerinnen überzeugen konnte, dass die geteilte Ständevertetung gut ist für den Kanton, haben wir heute eine einmalige Chance, mit einer linken, fortschrittlichen und weltoffenen Persönlichkeit, die Wahl zu gewinnen. Dass das geht, demonstrierte Paul Rechsteiner im ebenfalls konservativen Kanton St. Gallen mit seinem klaren Bekenntnis zum Sozialstaat und seinem Kampf für die Lohnabhängigen. Da Frauen und Männer in der SP ausgewogen vertreten sind, spielt die Geschlechterfrage in diesem Fall keine Rolle. Hingegen muss die zahlenmässig kleine Vertretung der Linken im Ständerat durch eine hohe Qualifizierung wettgemacht werden.



2. Es ist Zeit für einen Kandidaten, der den Neoliberalismus bekämpfen kann

Seit 1989 wurde die soziale Marktwirtschaft von einem rücksichtslosen Neoliberalismus massiv zurückgedrängt. Die Folgen dieser negativen Entwicklung sind augenfällig. Ein aktueller Bericht des Ökonomen Thomas Piketty bestätigt eine starke Zunahme der Ungleichheit weltweit, aber auch in der Schweiz. Diese Einschätzung wird von den weltführenden Ökonomen wie Stieglitz, Krugman, Galbraith geteilt. Die Wolfsgesetze des Neoliberalismus führen weltweit zu Verwerfungen, zur Spaltung der Gesellschaft und sie gefährden die demokratische Ordnung. Weltkonzerne zahlen kaum Steuern und gleichzeitig dominieren sie die Agenden der Nationalstaaten. Deshalb muss der Neoliberalismus überwunden werden.

In Anbetracht der Situation der Wirtschaft brauchen wir einen Kandidaten welcher die Kernbereichen Wirtschaft, Soziales, Gesellschaft und Umwelt vernetzen kann. Dieser Kandidat heisst CW. Er ist ein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann mit dem politischen Gespür für das Richtige. Mit ihm haben wir die Garantie, dass jene Kräfte unterstützt werden, welchen den Neoliberalismus überwinden wollen. Eine Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft wäre heute bereits eine gewaltige Verbesserung. Unser Kandidat muss in der Lage sein, diese Ideen in die parlamentarische Arbeit einfliessen zu lassen.



3. Es ist dringend, dass die untervertretene Altersgruppe 20-49 nicht noch mehr abgedrängt wird



Ein weiterer Vorteil von CW: Er repräsentiert die stark untervertretene Altersgruppe der 20-49 jährigen. Diese sind enttäuscht und fühlen sich nicht ernstgenommen. Heute sind nur 6 Ständeräte unter 50! Ein unhaltbarer Zustand. Unser Kandidat muss deshalb die Anliegen dieser für die Gesellschaft sehr wichtigen Altersgruppe repräsentativ im Parlament vertreten.



4. Gute Kontakte zu den Soziale Bewegungen sind wichtig



CW hat gute Kontakte zu den sozialen Bewegungen, die für die Entwicklung unseres Landes immer wichtiger werden. Es ist deshalb dringend, dass die Anliegen diese Bewegungen ernstgenommen und auch im Parlament vertreten werden.



5. Wir wollen einen Kandidaten, der den Rechtspopulismus zurückdrängen kann



Der Rechtspopulismus breitete sich in den Letzen Jahren massiv aus. Die rechten Demagogen verbreiten die Lüge, dass die Ausländer die Mutter aller Probleme seien. Gleichzeitig unterstützen sie offen oder versteckt die neoliberale Agenda. Gemäss Chantal Mouffe kann der Rechtspopulismus am

wirkungsvollsten mit einem starken Linkspopulismus zurückgedrängt werden. Linkspopulismus heisst, belegbare Argumente emotional aufladen. Wir brauchen eine Rhetorik, die es möglich macht, komplexe Themen in einfachen Worten und ohne Substanzverlust der Bevölkerung zu vermitteln. Auch aus diesem Grunde ist Cédric Wermuth der richtige Kandidat. Mit seinem Wissen und der entsprechenden Rhetorik kann sich CW innert kurzer Zeit zu einer bestimmenden Figur im Ständerat entwickeln.

Mit CW haben wir die besten Chancen, die Wahlen zu gewinnen. Gleichzeitig verstärkt er die Gruppe jener, welche das Zwillingspaar Neoliberalismus und Rechtsextremismus überwinden wollen.